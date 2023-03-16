«Автомобилист» объявил о продлении контракта с главным тренером

Главный тренер «Автомобилиста»продолжит работу в свой должности.

Стороны договорились о продлении контракта на два года. Об этом сообщил директор клуба Максим Рябков

«У нас достигнута договоренность о подписании контракта еще на два года», — сказал Рябков.

Под его руководством екатеринбургский клуб потерпел поражение в первом раунде Кубка Гагарина после семи игр с магнитогорским «Металлургом». По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» стал четвертым в таблице Восточной конференции.

Напомним, что Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года.