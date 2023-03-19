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    Воробьев: Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог матча Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «В такой же ситуации мы были в прошлом году. Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс. В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру и здесь сами себе "привезли" гол. Поэтому такой результат.

    Слабое начало, как и в прошлом матче? Я бы не сказал, что оно было слабым. Мы сделали свои ошибки, пропустили голы. По игре нельзя ошибаться и "привозить" свои голы.

    Удаление Карри лишает его шансов на место в составе в следующих матчах? Будем думать. Действительно ужасное удаление.

    Кто будет в воротах в следующем матче? Пока не знаем. Посмотрим по состоянию ребят — одного и второго. Тогда и будем принимать решение.

    Насколько "Авангард" отличается от своей прошлогодней версии? Моё мнение, что они вернулись к Хартли. Ткачёв добавился. Мастеровитый игрок, который решает очень многое. В сезоне они так не играли, но сейчас играют больше как при Хартли.

    Внушает ли камбэк оптимизм? Оптимизм есть. Он должен быть у меня неугасающим в любой ситуации. И он есть», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

    После этого матча «Авангард» повел в серии с «Металлургом» 2:0. Следующий матч состоится 21 марта в Магнитогорске.

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