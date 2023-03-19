Воробьев: Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс

Главный тренерподвел итог матча Кубка Гагарина с(3:4).

«В такой же ситуации мы были в прошлом году. Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс. В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру и здесь сами себе "привезли" гол. Поэтому такой результат.

Слабое начало, как и в прошлом матче? Я бы не сказал, что оно было слабым. Мы сделали свои ошибки, пропустили голы. По игре нельзя ошибаться и "привозить" свои голы.

Удаление Карри лишает его шансов на место в составе в следующих матчах? Будем думать. Действительно ужасное удаление.

Кто будет в воротах в следующем матче? Пока не знаем. Посмотрим по состоянию ребят — одного и второго. Тогда и будем принимать решение.

Насколько "Авангард" отличается от своей прошлогодней версии? Моё мнение, что они вернулись к Хартли. Ткачёв добавился. Мастеровитый игрок, который решает очень многое. В сезоне они так не играли, но сейчас играют больше как при Хартли.

Внушает ли камбэк оптимизм? Оптимизм есть. Он должен быть у меня неугасающим в любой ситуации. И он есть», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

После этого матча «Авангард» повел в серии с «Металлургом» 2:0. Следующий матч состоится 21 марта в Магнитогорске.