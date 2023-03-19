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    Шипачев прокомментировал победу «Ак Барса» в матче с «Адмиралом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Адмирал
    Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев высказался о своей заброшенной шайбе во втором матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом» (2:1).

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    «Игра была тяжёлой и напряжённой, хорошо, что выиграли. Ребята здорово сыграли в защите, особенно в меньшинстве, вратарь у нас молодец. Очень рад, готовимся к следующему матчу.

    Они хорошо играют в средней зоне. Вратарь у них сегодня не давал нам забивать, хотя у нас было много хороших моментов.

    Первый гол в плей-офф должен раскрепостить мою игру? Я особо не напрягался в плане первой заброшенной шайбы. У нас есть кому забивать голы.

    Я стараюсь отдавать передачи, играть на команду. А так, рад, что забросил. Так получилось, что забил победную шайбу», — цитирует Шипачева пресс-служба казанского клуба.

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    • «Ак Барс» ведет в серии плей-офф с «Адмиралом» со счетом 2:0. Следующий матч команды сыграют 20 марта во Владивостоке.

    Шипачев провел 8 матчей в плей-офф 2023 года, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

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