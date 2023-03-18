«Ак Барс» одержал вторую победу в серии с «Адмиралом»

Игроки «Ак Барса» Фото: globallookpress.com
Команды обменялись шайбами. У хозяев забил Илья Сафонов, у гостей — Антон Берлев. После этого победный бросок сделал Вадим Шипачев.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Берлев — 3, 14:03 — 0:1. Сафонов — 2 (Воронков, Петров), 27:35 — 1:1. Шипачев — 1 (Кагарлицкий), 53:47 — 2:1Вратари: Билялов — Серебряков (57:20)Штраф: 2 — 4Броски: 36 (16+10+10) — 23 (9+9+5)Счет в серии: 2-0
Таким образом, «Ак Барс» увеличил отрыв от «Адмирала» в серии и ведет со счетом 2:0.
Третья игра состоится 20 марта во Владивостоке.