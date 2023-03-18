ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Спартак» выдал худший матч сезона. Борьба за титул под угрозой
  • 19:36
    • СКА взял верх над «Торпедо» и упрочил преимущество в серии
  • 19:28
    • «Лейпциг» минимально проиграл «Бохуму»
  • 20:02
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном», ведя 3:1
  • 19:43
    • «Ак Барс» одержал вторую победу в серии с «Адмиралом»
  • 18:40
    • «Факел» на своем поле разгромил «Сочи»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» одержал вторую победу в серии с «Адмиралом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» победил «Адмирал» со счетом 2:1.

    Игроки «Ак Барса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Ак Барса»

    Команды обменялись шайбами. У хозяев забил Илья Сафонов, у гостей — Антон Берлев. После этого победный бросок сделал Вадим Шипачев.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Берлев — 3, 14:03 — 0:1. Сафонов — 2 (Воронков, Петров), 27:35 — 1:1. Шипачев — 1 (Кагарлицкий), 53:47 — 2:1Вратари: Билялов — Серебряков (57:20)Штраф: 2 — 4Броски: 36 (16+10+10) — 23 (9+9+5)Счет в серии: 2-0

    Таким образом, «Ак Барс» увеличил отрыв от «Адмирала» в серии и ведет со счетом 2:0.

    Третья игра состоится 20 марта во Владивостоке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» победить «Эвертон»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Манчестер Сити» не разгромит «Бернли»
  • «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Медведев обыграет Тиафо и выйдет в финал
  • Медведев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Медведев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мокаев — Фильо
  • Бокс
  • Сегодня в 22:05
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Алькарас — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие