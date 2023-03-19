НХЛ. «Миннесота» уступила «Бостону», «Рейнджерс» разгромили «Питтсбург», «Тампа» обыграла «Монреаль»

«Нэшвилл» — «Виннипег» 2:3 ОТ

Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) Голы: Гласс — 10 (Томасино, Фут), 5:26 — 1:0. Элерс — 8 (Моррисси, Шайфли), 46:17 — 1:1. Евангелиста — 3 (Новак, Бэрри), 46:51 — 2:1. Лаури — 9 (Моррисси, Наместников), 50:15 — 2:2. Дюбуа — 25 (Элерс), 60:55 — 2:3Вратари: Сарос — ХеллибакШтраф: 23-7Броски: 20 (5+8+6+1) — 34 (13+9+11+1)

«Нэшвилл» — «Виннипег» 2:3 ОТ

«Миннесота» — «Бостон» 2:5

Форвард «Брюинз» Брэд Маршан отдал три голевые передачи. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не принимал участия в матче из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Бостон» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Голы: Юханссон — 15 (Болди, Эрикссон Эк), 9:45 — 1:0. Дебраск — 21 (Бержерон, Маршан), 18:38 — 1:1. Пастрняк — 47 (бол., Линдхольм, Маршан), 28:43 — 1:2. Крейчи — 14 (Заха, Пастрняк), 34:03 — 1:3. Сундквист — 9 (бол., Годро, Юханссон), 47:17 — 2:3. Бержерон — 25 (Маршан), 52:22 — 2:4. Фредерик — 16 (п.в., Койл), 58:03 — 2:5Вратари: Густавссон (56:28 — 58:03) — УльмаркШтраф: 8-12Броски: 31 (9+10+12) — 38 (16+15+7)

«Миннесота» — «Бостон» 2:5

«Сиэтл» — «Эдмонтон» 4:6

В составе «Ойлерз» хет-трик оформил Эвандер Кейн, три (1+2) очка у Коннора Макдэвида, три результативные передачи оформил Леон Драйзайтль.

«Эдмонтон» с 86 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 83 очками — на седьмой строчке.

«Сиэтл» — «Эдмонтон» 4:6

«Филадельфия» — «Каролина» 4:5 ОТ

У «Харрикейнз» хет-трик оформил Себастьян Ахо. Защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Каролина» с 98 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 62 очками — на 14-й строчке.

«Филадельфия» — «Каролина» 4:5 ОТ

«Флорида» — «Нью-Джерси» 4:2

В составе победителей дубль оформил Сэм Райнхарт. Голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска из 35.

«Флорида» с 77 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 95 очками — на третьей строчке.

«Флорида» — «Нью-Джерси» 4:2

«Оттава» — «Торонто» 4:5 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Маккейб — 3 (Марнер, Таварес), 3:11 — 0:1. Готье — 8 (Пинто, Браннстрем), 14:28 — 1:1. Штюцле — 35 (мен., Хэмоник), 25:32 — 2:1. Марнер — 26 (бол., Райлли, Таварес), 26:09 — 2:2. Ярнкрок — 16 (Мэттьюс, Лильегрен), 29:16 — 2:3. Ярнкрок — 17 (Мэттьюс, Керфут), 49:39 — 2:4. Ткачак — 29 (Штюцле, Хэмоник), 50:42 — 3:4. Ткачак — 30 (бол., Жиру, Шабо), 59:49 — 4:4Победный буллит: КерфутВратари: Сегорд (57:48 — 58:04, 58:15 — 59:49) — МюррейШтраф: 4-6Броски: 52 (19+18+12+3) — 29 (9+11+7+2)

«Оттава» — «Торонто» 4:5 Б

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:3

Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по две голевые передачи. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Денис Гурьянов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) Голы: Хоффман — 12 (Сузуки, Савар), 5:12 — 0:1. Хедман — 7 (Пол, Богосян), 11:31 — 1:1. Хагель — 25 (Кучеров, Сергачев), 24:50 — 2:1. Гурьянов — 7 (Андерсон, Сузуки), 26:29 — 2:2. Юленен — 5 (бол., Хоффман, Бэррон), 32:23 — 2:3. Стэмкос — 30 (бол., Кучеров, Киллорн), 43:14 — 3:3. Хагель — 26 (Сергачев, Пойнт), 45:58 — 4:3. Хагель — 27 (п.в.), 59:16 — 5:3Вратари: Эллиотт — Монтембо (58:32 — 59:16)Штраф: 4-4Броски: 41 (13+12+16) — 21 (6+11+4)

«Тампа» с 90 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 60 очками — на 15-й строчке.

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 6:0

Дубль оформил Артемий Панарин, Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 6:0 (2:0, 4:0, 0:0) Голы: Зибанежад — 36 (Труба, Миллер), 5:10 — 1:0. Панарин — 21 (бол., Фокс), 19:49 — 2:0. Тарасенко — 15 (Зибанежад, Миллер), 23:54 — 3:0. Крайдер — 31 (Кейн, Трочек), 26:43 — 4:0. Труба — 8 (Тарасенко, Зибанежад), 28:39 — 5:0. Панарин — 22 (Кейн, Хытил), 36:38 — 6:0Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 26:43)Штраф: 12-12Броски: 24 (12+8+4) — 33 (15+10+8)

«Рейнджерс» с 90 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 78 очками — на восьмой строчке.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 6:0

«Калгари» — «Даллас» 5:6 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Даллас» — 5:6 ОТ (1:3, 3:1, 1:1, 0:1) Голы: Павелски — 19 (Робертсон, Хинтц), 1:05 — 0:1. Факса — 11 (Хинтц), 1:58 — 0:2. Линдхольм — 21 (Манджапане, Тоффоли), 3:01 — 1:2. Джонстон — 20 (Хейсканен, Бенн), 16:08 — 1:3. Уигар — 3 (Линдхольм), 30:20 — 2:3. Коулмэн — 17 (Андерссон, Уигар), 33:56 — 3:3. Ритчи — 11 (Андерссон, Хэнифин), 36:58 — 4:3. Робертсон — 40 (Хейсканен, Миллер), 38:10 — 4:4. Андерссон — 10 (Дуэр, Уигар), 49:53 — 5:4. Хаканпяя — 6 (Павелски, Бенн), 52:09 — 5:5. Робертсон — 41 (Павелски), 64:47 — 5:6Вратари: Маркстрем — ЭттингерШтраф: 6-2Броски: 38 (10+14+12+2) — 26 (10+10+4+2)

«Калгари» — «Даллас» 5:6 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 2:3 Б

В составе победителей точными бросками отметились Брок Безер и Элиас Петтерссон. Решающий буллит реализовал Андрей Кузьменко. У «Лос-Анджелеса» голы на свой счет записали Александер Эдлер и Карл Грундстрем.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Бесер — 13 (Миллер, Хьюз), 10:53 — 0:1. Эдлер — 2 (Виларди), 16:52 — 1:1. Грундстрем — 9 (Купари, Калиев), 36:18 — 2:1. Петтерссон — 32 (бол., Хьюз, Миллер), 51:33 — 2:2Победный буллит: КузьменкоВратари: Корписало — ДемкоШтраф: 2-4Броски: 40 (11+12+17+0) — 17 (4+2+8+3)

«Ванкувер» с 65 очками расположился на 12-м месте «Запада». «Лос-Анджелес» — на второй строчке «Запада» с 90 очками.

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 2:3 Б

«Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4

У победителей отличились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Райан Пулок и Зак Паризе. На счету Александра Романова ассист, голкипер Илья Сорокин отразил 29 бросков из 30. Автором единственной шайбы «Шаркс» стал Кевин Лабанк.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Лабанк — 12 (Кутюр, Штурм), 7:31 — 1:0. Пажо — 12 (мен., Сизикас), 16:08 — 1:1. Палмиери — 12 (Мэйфилд, Добсон), 22:18 — 1:2. Пулок — 4 (бол., Фэшинг, Энгвалль), 25:24 — 1:3. Паризе — 18 (Романов, Пажо), 45:19 — 1:4Вратари: Кяхкенен — СорокинШтраф: 12-6Броски: 30 (9+8+13) — 33 (10+14+9)

«Айлендерс» с 80 очками занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока». «Сан-Хосе» — на последней строчке «Запада» с 52 очками.

«Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4

«Аризона» — «Чикаго» 4:2

«Аризона» с 65 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 54 очками — на 15-й строчке.