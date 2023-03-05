ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Урал»Конец мечты о чемпионстве. Судья украл два гола у «Спартака» и убил интригу в РПЛ
  • 14:06
    • «Адмирал» в овертайме переиграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии
  • 09:01
    • Джон Джонс завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, финишировав Сирила Гана
    Все новости спорта

    Тамбиев: Эмоции немного переполняют, сумасшедший матч, сумасшедший камбэк

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал свой комментарий относительно матча против «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

    Леонид Тамбиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Тамбиев

    «Эмоции немного переполняют. Сумасшедший матч, сумасшедший камбэк. Горд за ребят. Я так редко даю волю эмоциям на пресс-конференциях, но что тут можно сказать. Характер, сила воли, не опустили руки, играли до конца. Играли хорошо.

  • «Адмирал» в овертайме переиграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии
  • Читайте по теме

    • Две пропущенные контратаки. Молодцы, что вытащили матч и подарили, я считаю, большой праздник болельщикам хоккея, Владивостока. Сумасшедшая поддержка, полный зал. Приятно играть, находиться на скамейке и вообще на арене. Сейчас немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

  • Козлов: Хоккей — особенно в плей-офф — это игра инициатив
  • Читайте по теме

    • Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» разнесет «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
  • «Барса» обыграет «Валенсию» даже без Левандовского и Педри
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • ЦСКА обыграет «Сочи» четвертый раз в сезоне
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.64
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие