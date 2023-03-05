Тамбиев: Эмоции немного переполняют, сумасшедший матч, сумасшедший камбэк

Главный тренердал свой комментарий относительно матча против(3:2 ОТ).

«Эмоции немного переполняют. Сумасшедший матч, сумасшедший камбэк. Горд за ребят. Я так редко даю волю эмоциям на пресс-конференциях, но что тут можно сказать. Характер, сила воли, не опустили руки, играли до конца. Играли хорошо.

Две пропущенные контратаки. Молодцы, что вытащили матч и подарили, я считаю, большой праздник болельщикам хоккея, Владивостока. Сумасшедшая поддержка, полный зал. Приятно играть, находиться на скамейке и вообще на арене. Сейчас немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.