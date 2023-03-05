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    Козлов: Хоккей — особенно в плей-офф — это игра инициатив

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Адмирала» (2:3 ОТ).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Хоккей — особенно в плей-офф — это игра инициатив. Нельзя отдавать инициативу. Мы и во втором матче вернули соперника в игру, дали почувствовать ему кровь, и во второй игре у него были опасные моменты и хорошие возможности для взятия ворот. Это такой опыт, который накапливается. Почувствовать, когда нужно выводить шайбу, когда нужно сыграть попроще, когда принять удар, но вывести ее. Это плей-офф. Главное не то, что ты создашь, а главное — не подставиться, не дать сопернику забить. Кто кого перетерпит — это плей-офф. Этого нам сегодня не хватило.

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    • В четвёртом матче на первое место выйдет характер. Мы будем играть в тот же хоккей, в который играли весь сезон. Просто нужно больше проявить характер», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

    Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.

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