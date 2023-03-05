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    «Адмирал» в овертайме переиграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    В третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ «Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

    «Адмирал»
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    «Адмирал»

    На голы Динара Хамидуллина, Евгения Лисовца и Юрия Паутова гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Артёма Пименова и Николая Кулемина.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Пименов — 1 (Дроздов, Башкиров), 37:32 — 0:1. Кулемин — 1 (Кадейкин), 38:51 — 0:2. Хамидуллин — 1, 43:29 — 1:2. Лисовец — 1 (Гареев, Файзуллин), 56:35 — 2:2. Паутов — 1 (Файзуллин), 74:26 — 3:2Вратари: Серебряков — ЕжовБроски: 40 (8+11+15+6) — 29 (6+12+1+10)Штраф 0 — 0

    Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.

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