«Адмирал» в овертайме переиграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии

«Адмирал» Фото: globallookpress.com
На голы Динара Хамидуллина, Евгения Лисовца и Юрия Паутова гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Артёма Пименова и Николая Кулемина.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Пименов — 1 (Дроздов, Башкиров), 37:32 — 0:1. Кулемин — 1 (Кадейкин), 38:51 — 0:2. Хамидуллин — 1, 43:29 — 1:2. Лисовец — 1 (Гареев, Файзуллин), 56:35 — 2:2. Паутов — 1 (Файзуллин), 74:26 — 3:2Вратари: Серебряков — ЕжовБроски: 40 (8+11+15+6) — 29 (6+12+1+10)Штраф 0 — 0
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.