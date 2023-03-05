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    СКА выиграл у минского «Динамо» и повел в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    СКА обыграл минское «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ с крупным счетом 4:0.

    СКА — «Динамо» Минск
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    СКА — «Динамо» Минск

    По одному результативному удару в составе победителей сделали Дмитрий Яшкин, Никита Комаров, Александр Никишин и Василий Глотов.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Яшкин — 2 (бол., Хуснутдинов, Ожиганов), 9:30 — 0:1. Л. Комаров — 1 (Гребенщиков), 16:07 — 0:2. Никишин — 1 (Гусев), 28:36 — 0:3. Глотов — 2 (Фальковский), 50:37 — 0:4Вратари: Шостак — НиколаевШтраф: 8 — 21Броски: 26 (5+15+6) — 29 (15+5+9)

    Таким образом, «армейцы» повели в серии. Это их вторая победа и общий результат составляет 2:1.

    Ответная игра состоится в Минске. Она запланирована на 7 марта.

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