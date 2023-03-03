Никитин: Важная победа не только для меня, но и для команды

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итог матча против «Витязя» (6:2).

«Думаю, что лучше играли, ребята заслужили победу. Значение её мы не переоцениваем, счёт в серии 1-1, готовимся дальше.

Играла ли команда сегодня в хоккей плей-офф? По энергетике, думаю, однозначно. Может, не всё в тактическом плане было, но это опыт. Сказали ребятам, что тут нужно учиться, завтра уже готовиться к следующей встрече. Ошибки будут, это естественный процесс, через них и набивается опыт, если с мозгами всё в порядке. А я надеюсь, что с ними всё в порядке.

Почему не выпустили молодых Волкова и Кожевникова при комфортном счёте? Разговаривая про плей-офф, мы не имеем в виду просматривать резерв. Здесь нужно определяться: либо воевать, либо просматривать резерв. Всё может перевернуться за секунду, и ребята, которые играли сегодня, заслужили провести полную игру.

Первая победа в плей-офф как тренера "Локомотива"? Не буду лгать — не столько люблю выигрывать, сколько ненавижу проигрывать. Важная победа не только для меня, но и для команды. Победа, как и поражение, — результат работы. Естественно, я рад.

Будет ли ротация состава на третий матч? Посмотрим, естественно, ребята, которые сегодня вышли, много пользы принесли, но серия непростая. Нужно держать резерв, в то же время они должны быть в тонусе. Мы не зацикливаемся, какой состав. На Полунина должны равняться остальные? Мы за Саню рады, хороший [регулярный] сезон, но он закончился, и будет здорово провести его с хорошим плей-офф», — цитирует Никитина «Чемпионат».

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Балашихе.