«Локомотив» уверенно переиграл «Витязь»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев льда точными бросками отметились Александр Полунин (дважды), Георгий Иванов, Даниил Тесанов, Максим Шалунов и Артур Каюмов. За гостей забивали Степан Старков и Скотт Уилсон.
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференций
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Полунин — 1, 9:01 — 1:0. Иванов — 1 (бол., Шалунов, Березкин), 13:58 — 2:0. Старков — 1 (Кара, Бородкин), 16:31 — 2:1. Тесанов — 1 (Аверин, Мисюль), 22:09 — 3:1. Шалунов — 1 (Березкин, Сергеев), 32:35 — 4:1. Уилсон — 1 (бол., Галузин, Волгин), 46:44 — 4:2. Полунин — 2, 46:51 — 5:2. Каюмов — 1 (Шалунов, Березкин), 47:45 — 6:2Вратари: Исаев — Дорожко (Шикин, 32:35)Броски: 45 (18+11+16) — 21 (6+6+9)Штраф: 6 — 8
Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Балашихе.