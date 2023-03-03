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    «Локомотив» уверенно переиграл «Витязь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Витязь
    Во втором матче серии плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» в родных стенах переиграл «Витязь» из Подольска со счетом 6:2.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе хозяев льда точными бросками отметились Александр Полунин (дважды), Георгий Иванов, Даниил Тесанов, Максим Шалунов и Артур Каюмов. За гостей забивали Степан Старков и Скотт Уилсон.

    Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Полунин — 1, 9:01 — 1:0. Иванов — 1 (бол., Шалунов, Березкин), 13:58 — 2:0. Старков — 1 (Кара, Бородкин), 16:31 — 2:1. Тесанов — 1 (Аверин, Мисюль), 22:09 — 3:1. Шалунов — 1 (Березкин, Сергеев), 32:35 — 4:1. Уилсон — 1 (бол., Галузин, Волгин), 46:44 — 4:2. Полунин — 2, 46:51 — 5:2. Каюмов — 1 (Шалунов, Березкин), 47:45 — 6:2Вратари: Исаев — Дорожко (Шикин, 32:35)Броски: 45 (18+11+16) — 21 (6+6+9)Штраф: 6 — 8

    Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Балашихе.

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