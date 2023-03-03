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    Буцаев: Мы сами виноваты, что стали неправильно действовать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Локомотив
    Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев высказался относительно второго матча серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:6).

    Вячеслав Буцаев
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    Вячеслав Буцаев

    «В принципе, то, что и ожидали: соперник будет достаточно мотивированный, злой. С первых же минут всё это показал, когда "Локомотив" практически не давал нам поднять головы. В то же время мы сами виноваты, что стали неправильно действовать. Предупредили ребят, ждали такого начала, но недостаточно хорошо работали с шайбой, много простейших ошибок, что сопернику позволяли создавать моменты.

    В то же время были и периоды, когда могли зацепиться за игру: при счёте 0:2, когда забили первый гол, даже при счёте 2:4 появилась какая-то надежда, что можем спасти эту игру, но, когда пропускаешь в следующей смене гол, тяжело психологически что-то исправить.

    Насколько повлияла ошибка Дорожко в первой шайбе? Знаете, он до этого очень много спас. Здесь вопрос не к Максиму, а к другим игрокам. Довольны выездом в Ярославль? Нельзя быть довольным, было бы лучше, если бы мы обе игры выиграли, но едем домой при равном счёте, серия продолжается, вся борьба впереди.

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    • Перестановки в звеньях? Это сработало, нужно искать лучшие сочетания, чтобы изменять ход встречи, кто-то выпал, нужно было усилить, поэтому здесь какие-то перестановки действительно дали пищу на будущее», — приводит слова Буцаева «Чемпионат».

    Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Балашихе.

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