«Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» и сравнял счёт в серии

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
За казанский коллектив отметились Дмитрий Воронков (дважды), Александр Радулов и Станислав Галиев. В составе нижнекамской команды гол престижа на счету Кирилла Воробьева.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Воронков — 1 (Войнов, Юдин), 0:14 — 1:0. Воронков — 2 (бол.), 6:44 — 2:0. Воробьев — 1 (Березин), 20:48 — 2:1. Радулов — 1, 24:37 — 3:1. Галиев — 2 (бол., Войнов, Шипачев), 47:27 — 4:1Вратари: Билялов — Тихомиров (Судницин, 7:35)Броски: 29 (14+8+7) — 31 (6+11+14)Штраф: 38 — 26
Теперь счет в серии стал 1-1. Команды переезжают в Нижнекамск, где проведут два следующих матча.