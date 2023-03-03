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    «Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» и сравнял счёт в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» на своем льду победил «Нефтехимик» со счетом 4:1.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    За казанский коллектив отметились Дмитрий Воронков (дважды), Александр Радулов и Станислав Галиев. В составе нижнекамской команды гол престижа на счету Кирилла Воробьева.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Воронков — 1 (Войнов, Юдин), 0:14 — 1:0. Воронков — 2 (бол.), 6:44 — 2:0. Воробьев — 1 (Березин), 20:48 — 2:1. Радулов — 1, 24:37 — 3:1. Галиев — 2 (бол., Войнов, Шипачев), 47:27 — 4:1Вратари: Билялов — Тихомиров (Судницин, 7:35)Броски: 29 (14+8+7) — 31 (6+11+14)Штраф: 38 — 26

    Теперь счет в серии стал 1-1. Команды переезжают в Нижнекамск, где проведут два следующих матча.

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