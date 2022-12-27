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    Билялетдинов: Изначально планы были другие, но ситуация в «Ак Барсе» подтолкнула к такому выбору

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    Новый главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возвращение на пост наставника казанского клуба.

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    «Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали.

    Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом», — приводит слова тренера пресс-служба «Ак Барса».

    Напомним, нынешний сезон «Ак Барс» начинал с Олегом Знарком у руля команды. В начале декабря наставник объявил об уходе из клуба. Юрий Бабенко, который исполнял обязанности главного тренера с тех пор, вернется на пост ассистента.

    С именем Билялетдинова связаны самые громкие успехи казанцев. Под его руководством клуб трижды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), а также один раз выходил в финал (2015); становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).

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