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    «Авангард» бьется за топ-3, «Ак Барс» гасит аутсайдеров, а Мичков забивает за «Сочи». Что происходило в КХЛ на прошлой неделе?

    КХЛ: значимые моменты прошлых семи дней

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    «Авангард» в матче с «Амуром»
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    «Авангард» в матче с «Амуром»
    На 16-й неделе в Континентальной хоккейной лиге лидер Восточной конференции пережил серийные поражения, а на Западе сразу несколько команд провели мощные отрезки. В традиционном обзоре на LiveSport.Ru вспоминаем самые большие события минувшего 7-дневного цикла.

    «Автомобилист» снова сбавил темп

    Данил Романцев
    ХК «Автомобилист»

    Перед перерывом в чемпионате «Автомобилист» удачно закрыл серию важнейших игр с «Магниткой» и провел 5-матчевый цикл без поражений. На отдых уральцы уходили с 7-очковой форой в забеге за лидерство, большую часть которой выбросили в ведро после паузы.

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    • На прошлой неделе команда Николая Заварухина потерпела три поражения в трех встречах — с «Адмиралом» (2:3), «Сибирью» (0:4) и «Барысом» (4:5 Б). В очередной раз «Авто» старались тянуть на себе суперлегионеры, однако на голах Мэйсека, ассистах Волка и Да Косты в данный момент екатеринбуржцы не выезжают.

    В этот же период «Металлург» Мг успел выиграть в двух матчах из трех и набрать 5 очков. Дистанция между ними сузилась до трех баллов, и, кажется, в конференции намечается очередная заруба за первое место.

  • Мы не разучились играть за три-четыре дня, просто сейчас такая полоса, которую должны пережить, внимательно проанализировать и двигаться дальше.
  • Сергей Широков после поражения от «Сибири»

    • «Ак Барс» стал палачом андердогов

    «Ак Барс» в матче с «Сочи»
    https://www.ak-bars.ru/

    Гиперактивной прошлая неделя оказалась для «Ак Барса». Казанцы провели четыре матча, в трех из которых победили. Единственный холостой заряд команда выдала в Ярославле против «Локо» (1:2), а победы смогла стащить у «Куньлуня» (3:1), «Витязя» (4:3) и «Сочи» (4:3 Б).

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    • В минувшие семь дней «барсы» проехались по западным аутсайдерам, однако даже в этих матчах испытали проблемы. Тот же «Витязь» по ходу встречи вел в счете благодаря дублю 19-летнего Станислава Ярового, а «Сочи» впервые со второй половины ноября мог оформить победу стараниями Гараева, Мичкова и Николаева. Но лузерские разборки «Ак Барс» закрыл успешно и сократил дистанцию между шестым местом на Востоке до двух очков.

    «Авангард» вклинился в большую гонку

    Алекс Броадхёрст
    ХК «Авангард»

    Идеальной минувшая неделя оказалась для «Авангарда», который выбил «три из трех». В течение семи дней омичи треснули «Салават Юлаев» (2:1 Б), отомстив за раунд 6 декабря, вмазали «Барыс» (3:1) и с таким же счетом потушили «Амур» (3:1). И снова на неделе был хорош Владимир Ткачев, который успел вонзить две шайбы в основное время и влепить победный буллит «юлаевцам».

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    Благодаря серии побед, включая встречу с прямым конкурентом, «Авангард» запрыгнул на четвертое место на Востоке с 52 очками. Теперь от третьей строчки его отделяют всего 3 балла, которые можно обнулить в ускоренном режиме. Топ-3 замыкает «Сибирь», в ее активе на три встречи больше.

    Мичков — новая надежда «Сочи»

    Матвей Мичков
    ХК «Сочи»

    За свою новую команду 18-летний Матвей Мичков провел две встречи. Традиционно его «Сочи» дважды проиграл. Но если в драке с «Куньлунем» вся команда выглядела инертно, то в рубилове с «Ак Барсом» южане катали на пределе своих возможностей.

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    • Встреча с казанским клубом дошла до буллитов, в которых «Сочи» уступил (3:4 Б). Бесспорно, одним из ярчайших на льду в составе хозяев был Мичков. Матвей здорово открывался под броски в большинстве и одну такую попытку реализовал на 13-й минуте второго периода, зарядив с кисти. В свои 18 лет и 16 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории «Сочи».

  • Увидел, что можно бросить, и попал. Спасибо Артему Николаеву, закрывшему на пятаке обзор вратарю. Да, стараюсь постоянно тренировать бросок. Дополнительно хожу в бросковую зону на арене, чтобы отточить бросок. Работа кипит, надо двигаться только вперед.
  • Матвей Мичков после игры с «Ак Барсом»

    • Хайруллин — лидер по очкам в КХЛ среди россиян

    Марат Хайруллин
    ХК СКА

    В бомбардирском списке 26-летний нападающий СКА находится на четвертом месте, уступая первые три строчки зарубежным игрокам «Автомобилиста» и канадскому форварду «Сибири». Среди российских представителей лиги Марат Хайруллин лучший по общему количеству очков и по голам.

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    • В текущей регулярке страйкер СКА провел 41 встречу, в которой забросил 19 шайб и 20 раз выступил в роли ассистента. На прошлой неделе дубль Хайруллина помог питерцам казнить «Витязь» (4:1), а еще две шайбы — разобрать «Спартак» (4:2).

    Беспроигрышные серии в Западной конференции

    Кирилл Воронин
    ХК «Торпедо»

    Сразу три крепких представителя Запада в минувшие семь дней провели кристально чистую кампанию, не проиграв ни разу. «Локомотив» выдал лайтовые матчи с «Сочи» (2:1), «Ак Барсом» (2:1) и ЦСКА (3:1), оформив «три в ряд», «Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 ОТ), «Витязь» (4:0) и «Нефтехимик» (2:1 ОТ), а «Динамо» Москва нокаутировало «Спартак» (5:2), «Динамо» Минск (2:0) и «Трактор» (4:3 ОТ).

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    • Трехматчевый вин-стрик «Локо» делает его вторым в конференции, правда, до СКА с его 13-очковой форой не достать даже на ходулях. «Торпедо» и «Динамо» — прямые конкуренты, воюющие за четвертое место с тихими мыслями о потенциальной битве за третью строчку. Обе команды имеют по 55 очков, при этом динамовцы сыграли на матч больше.

    КХЛ: самые ожидаемые матчи предстоящей недели

    Динар Хамидуллин
    ХК «Адмирал»

    Новая неделя в КХЛ уже на старте дарит нам 8 матчей, почти в каждой встрече намечается своя интрига.

    Так, понедельничную кампанию открывают «Авангард» и «Барыс» в Омске. Пока команда Кравеца надеется въехать в топ-3 на Востоке, казахстанцы, набрав неплохой темп, собираются надежнее окопаться в плей-офф зоне.

    В 17:00 по Москве состоится уральское дерби, в рамках которого «Трактор» впервые в текущем сезоне попытается достать «Металлург» Мг, который жаждущий сократить разрыв между «Авто» до минимума.

    В это же время лидер Востока сцепится в гостях с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне «Автомобилист» дважды проиграл уфимцам, а к третьему очному матчу подходит с серией без побед.

    ЦСКА в матче с «Торпедо»
    ХК ЦСКА

    ЦСКА в 19:30 по Москве примет «Динамо» в рамках тысячной игры в КХЛ. Здесь у «армейцев» с мотивацией все будет в порядке, но динамовцы с 8 декабря не уступили ни разу. Дотянут ли до пяти свою серию без поражений?

    Во вторник, 27 декабря, состоится четвертый раунд дальневосточного дерби. «Амур» в Хабаровске примет «Адмирал». В данный момент в их противостоянии лидирует команда Вадима Епанчинцева — 2:1.

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    В насыщенный день среды три матча выделяются на фоне остальных. В Омске набравший форму «Авангард» сойдется со скисшим «Автомобилистом», ЦСКА второй раз подряд попробует уложить СКА, а «Ак Барс» готовится к большому испытанию в виде раунда с «Магниткой».

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    • В четверг, 29 декабря, во Владивостоке «Адмирал» сыграет с «Амуром». Причем на следующий день командам нужно будет это повторить.

    Более того, в пятницу «Сибирь» дома примет «Авто», которое громило в Екатеринбурге ранее, «Авангард» снова сойдется с «Салаватом», а «Трактор» — с «Металлургом». В тот же день очередной замес устроят ЦСКА и «Локо».

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