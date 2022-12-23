Хет-трик Кадейкина принес «Салавату» победу над «Адмиралом»

со счетом 5:3 выиграл ув матче регулярного чемпионата КХЛ. Это первая победа над «моряками» в сезоне для хозяев.

Героем встречи стал Александр Кадейкин, который забросил три шайбы. Еще по голу на свой счет записали Александр Хмелевский и Данил Алалыкин.

За гостей забивали Николай Чебыкин, Александр Горшков и Дмитрий Сидляров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:3 (2:0, 3:1, 0:2) Голы: Хмелевский — 13 (бол., Шмелев, Мухамадуллин), 12:12 — 1:0. Кадейкин — 8 (Кулемин, Шмелев), 18:31 — 2:0. Чебыкин — 5 (Метальников), 21:24 — 2:1. Алалыкин — 4 (Цулыгин), 21:50 — 3:1. Кадейкин — 9 (бол., Аймурзин, Коледов), 34:42 — 4:1. Кадейкин — 10 (бол., Аймурзин), 38:21 — 5:1. Горшков — 12 (Грачев, Уильямс), 43:29 — 5:2. Сидляров — 1, 47:29 — 5:3Вратари: Ежов — Серебряков (58:37)Штраф: 2 — 10Броски: 25 (10+11+4) — 30 (12+8+10)

«Салават» набрал 52 очка и поднялся на 5-е место в Западной конференции. «Адмирал» имеет на один балл меньше и опустился вниз на 6-ю строчку.