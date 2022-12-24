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    Ротенберг о победе над «Спартаком»: В первую очередь нужно улучшить реализацию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Спартак
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды над «Спартаком» со счетом 4:2 в КХЛ. «Армейцы» дважды уступали по ходу встречи.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Замечательная атмосфера на арене! Фантастическая энергетика. При таких болельщиках надо играть, побеждать и забивать как можно больше голов. Мы серьезно поработали после прошлого матча — были собрания, потренировались, хорошо поговорили, обсудили детали, которые нужно улучшить. В первую очередь — это реализация. Сегодня она была уже лучше — забили хорошие голы.

    Нам по-прежнему есть над чем работать. Мы создаем много моментов, когда будем их реализовывать — станем выигрывать с явным преимуществом. Понятно, что мы отрабатываем игру в обороне. Сегодня допустили пару ошибок в меньшинстве и "пять на пять". Будем работать и улучшать нашу игру», — цитирует Ротенберга сайта СКА.

    Напомним, что победу СКА принесли дубли Дмитрия Яшкина и Марата Хайруллина.

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