ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагШесть вопросов для «МЮ»: Замена Роналду, судьба Магуайра и Санчо, напарник Каземиро
  • 20:16
    • «Краснодар» ведет переговоры по трансферу игрока «Карабаха» Борхеса
  • 17:24
    • Сеюнджю может продолжить карьеру в «Атлетико»
  • 12:35
    • Сычевой продолжит карьеру в «Крылья Советов»
  • 15:42
    • Тюрам может продолжить карьеру в «Интере»
  • 15:31
    • Карраско попросил руководство «Атлетико» о переходе в другой клуб
    Все новости спорта

    Мичков — о дебюте за «Сочи»: Если бы здорово выглядели бы, то выиграли бы у «Ак Барса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сочи КХЛ Ак Барс
    Нападающий «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В матче с «Ак Барсом» Мичков забил свой первый гол за южан. Также 18-летний форвард забил один буллит из двух попыток в серии послематчевых штрафных бросков.

    «Хорошая игра, хорошая атмосфера на трибунах. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Но как я могу быть рад на сто процентов, если команда проиграла?

    Работаем дальше, будем стараться прибавлять от игры к игре. Уверен, что будем добавлять.

    По сравнению с предыдущей игрой "Сочи" сегодня выглядел здорово? Не могу согласиться, что "здорово". Если бы здорово выглядели бы, то выиграли бы.

    Есть недочёты, которые нам надо поправить. Будем все вместе работать ещё больше и исправлять ошибки.

    Сколько времени потребовалось, чтобы натренировать бросок? Не знаю. Увидел, что можно бросить, и попал. Спасибо Артёму Николаеву, закрывшему на пятаке обзор вратарю.

    Да, стараюсь постоянно тренировать бросок. Дополнительно хожу в бросковую зону на арене, чтобы отточить бросок. Работа кипит, надо двигаться только вперёд.

    Что хотел сделать во втором буллите в серии штрафных бросков? Просто очень хотел забить. Я такой финт делал в ВХЛ, когда "Соколу" забросил победную шайбу.

    Я не думал о том, что надо забить как-то красиво. Нет, просто хотел обмануть вратаря, чтобы наша команда выиграла. Немного не получилось. Мне есть над чем работать.

    Эту игру забудем и будем готовиться к следующей.У нас хороший коллектив. В плане общения всё здорово, осталось только начать выигрывать. Уверен, что в скором времени мы прервём полосу неудач.

    Как буду отмечать Новый год? Здесь в Сочи мои родители. Будем семьёй отмечать. И первого января планирую в бросковую зону прийти и поработать дополнительно», — цитирует Мичкова сайт «Сочи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» начнет без увертюр
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Канониры» уверенно продолжат свое победное шествие
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Оступится ли «Тоттенхэм» на «Брентфорде»?
  • «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чехия — Канада
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Халл Сити — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие