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    Шипачев: Упустили победу в основное время, но хорошо, что исправились на буллитах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Сочи КХЛ
    Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 Б).

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    «Сейчас на первом месте для команды стоит задача по набору очков.

    В прошлой игре в концовке одержали победу над "Витязем", сегодня упустили ее в основное время, но хорошо, что исправились на буллитах. И Биляшик [Тимур Билялов] поймал, и Радик [Александр Радулов] забил — молодцы.

    Мы стараемся улучшать игру, в том числе в обороне: иногда смотрится хорошо, иногда — не очень, разбираем это между матчами. Забрали свои очки, два очка есть два очка, даже при плохой игре.

    Любые победы важны. Когда много забиваешь и побеждаешь — это тоже придает уверенности. Ребята набирают очки, забивают голы. Победа по буллитам — это немного другое, вся команда переживала вплоть до последней минуты, до последнего броска Сани. Очень рад, что мы выиграли, сегодня получилась равная игра.

    Надеюсь, будет хорошая игра с "Металлургом". Сейчас прилетим, немного переведем дух, разберем ошибки, в том числе сегодняшние, которые привели к пропущенным голам.

    Довольно глупые ошибки, надо их подчищать, а затем будем готовиться к игре с магнитогорцами», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

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