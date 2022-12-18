Сафонов признан лучшим форвардом Кубка Первого канала

Илья Сафонов Фото: globallookpress.com
В воскресенье, 18 декабря сборная Белоруссии победила команду России (5:4 Б) и выиграла Кубок Первого канала.
Команда Алексея Жамнова стала второй. Третье место заняла сборная Казахстана, которая уступила белорусам и россиянам (1:4 и 2:6 соответственно).
Лучшим вратарем признан белорус Алексей Колосов, лучшим защитником стал его соотечественник Сергей Сапего.
Звание лучшего нападающего Кубка Первого канала получил россиянин Илья Сафонов.
Лучшим бомбардиром стал форвард сборной России Александр Кадейкин, набравший 4 (3+1) очка.