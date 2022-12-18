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    Сафонов признан лучшим форвардом Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Казахстана Сборная Белоруссии
    Организаторы Кубка Первого канала определили лучших игроков турнира.

    Илья Сафонов
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    Илья Сафонов

    В воскресенье, 18 декабря сборная Белоруссии победила команду России (5:4 Б) и выиграла Кубок Первого канала.

    Команда Алексея Жамнова стала второй. Третье место заняла сборная Казахстана, которая уступила белорусам и россиянам (1:4 и 2:6 соответственно).

    Лучшим вратарем признан белорус Алексей Колосов, лучшим защитником стал его соотечественник Сергей Сапего.

    Звание лучшего нападающего Кубка Первого канала получил россиянин Илья Сафонов.

    Лучшим бомбардиром стал форвард сборной России Александр Кадейкин, набравший 4 (3+1) очка.

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