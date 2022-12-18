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    Россия проиграла Белоруссии в матче Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Белоруссии
    Сборная России потерпела поражение от сборной Белоруссии в матче за первое место на Кубке Первого канала.

    Александр Кадейкин
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    Александр Кадейкин

    Встреча завершилась со счетом 5:4 с учетом буллитов. Дубль у российской команды сделал Александр Кадейкин, по одной шайбе забросили Максим Мамин и Илья Сафонов.

    Илья Сушко, Шейн Принс, Роман Горбунов и Владислав Кодола отметились в составе белорусской команды.

    Кубок Первого канала. Групповой этап
    Россия — Белоруссия — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: М. Сушко — 1 (Кодола), 9:01 — 0:1. Мамин — 1 (бол., Окулов, Кадейкин), 13:26 — 1:1. Сафонов — 1 (Джиошвили, Воронков), 31:23 — 2:1. Принс — 1 (бол., Еременко), 32:26 — 2:2. Горбунов — 2 (бол., Чезганов, Сапего), 38:43 — 2:3. Кадейкин — 2 (Рашевский, Савиков), 47:13 — 3:3. Кодола — 1 (мен.), 51:24 — 3:4. Кадейкин — 3 (Мамин, Окулов), 54:20 — 4:4Победный буллит: ПринсВратари: Серебряков (Дорожко, 65:00) — КолосовШтраф: 4 — 10

    В серии буллитов решающий бросок сделал Шейн Принс.

    Белоруссия набрала 6 очков и вышла на первое место. Россия с 3 баллами вторая. Таблицу замыкают казахи.

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