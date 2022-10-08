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    «Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс
    «Нэшвилл» сыграл с «Сан-Хосе» в матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 . Встреча завершилась победой «хищников» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На второй минуте Кифер Шервуд вывел «Нэшвилл» вперёд. На девятой минуте Томаш Гертл с передачи Тимо Майера сравнял счёт. На старте второго периода Ээли Толванен во второй раз в матче поразил ворота «Сан-Хосе». На 36-й минуте Нино Нидеррайтер забросил третью шайбу «Предаторз». Точку во встрече поставил Мэтт Дюшейн на последней минуте.

    Отметим, что в этом матче принял участие только один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин.

    В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команды вновь встретятся друг с другом в рамках европейской серии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:00 по московскому времени.

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