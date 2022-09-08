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    Воробьев: Два поражения от «Северстали» и «Амура» — это ситуация, которую надо просто переламывать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Амур КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча с «Амуром» (4:5 ОТ).

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    «Невынужденно мы опять потеряли очко. Надо переламывать эту ситуацию за счет характера и работы.

    Когда не идет — это называется не авантюризм. Когда не идет, приходится выдавливать из себя.

    Изменения в составе? Посмотрим, кто у нас подживет. Если сможет Коростелев, то, возможно, сыграет.

    Два поражения от "Северстали" и "Амура" — это ситуация, которую надо просто переламывать. Ребята давят из себя, у них немного не получается, не идет игра.

    Возможно, в атаке меньше — в обороне не идет. Надо просто переламывать. У нас помимо голкипера очень много головной боли», — сказал Воробьев «Спорт-Экспресс».

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