Воробьев: Два поражения от «Северстали» и «Амура» — это ситуация, которую надо просто переламывать

Главный тренерподвел итоги матча с(4:5 ОТ).

«Невынужденно мы опять потеряли очко. Надо переламывать эту ситуацию за счет характера и работы.

Когда не идет — это называется не авантюризм. Когда не идет, приходится выдавливать из себя.

Изменения в составе? Посмотрим, кто у нас подживет. Если сможет Коростелев, то, возможно, сыграет.

Два поражения от "Северстали" и "Амура" — это ситуация, которую надо просто переламывать. Ребята давят из себя, у них немного не получается, не идет игра.

Возможно, в атаке меньше — в обороне не идет. Надо просто переламывать. У нас помимо голкипера очень много головной боли», — сказал Воробьев «Спорт-Экспресс».