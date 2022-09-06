«Магнитка» в овертайму уступила «Северстали»

Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Даниил Вовченко, Иван Емец и Александр Петунин, поразивший ворота в основное время матча и забросивший в овертайме победную шайбу.

Голами в составе магнитогорской команды отметились Максим Карпов, Филипп Майе и Семен Кошелев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 ОТ (0:0, 3:0, 0:3, 0:1) Голы: Карпов — 2 (бол., Голдобин, Хохлов), 21:09 — 1:0. Майе — 1 (Яковлев, Юров), 21:33 — 2:0. Кошелев — 2, 25:18 — 3:0. Вовченко — 3 (бол., Гераськин, Пилипенко), 43:22 — 3:1. Емец — 1 (бол., Гуслистов, Петунин), 51:18 — 3:2. Петунин — 1 (Гераськин, Тимашов), 59:04 — 3:3. Петунин — 2 (Пилипенко, Пресс), 62:07 — 3:4Вратари: Паскуале — Шугаев (Подъяпольский, 25:18, 51:07 — 51:18, 58:28 — 59:04, 61:27)Броски: 24 (9+13+2+0) — 34 (10+11+13+0)Штраф: 8 — 4

Следующий матч «Северсталь» проведет 9 сентября с ЦСКА, а «Металлург» 8 сентября сыграет с «Амуром».

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В параллельном матче челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу в овертайме над екатеринбургским «Автомобилистом» — 4:3.