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    ЦСКА с Кубком Открытия, вялый старт «Ак Барса», андердоги не хуже фаворитов. Чем запомнилась первая неделя в КХЛ?

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    Экшен в матче Кубка Открытия

    Павел Карнаухов рядом с трофеем
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    Павел Карнаухов рядом с трофеем

    ЦСКА — «Металлург» Мг
    ХК ЦСКА

    15-й по счету сезон Континентальной хоккейной лиги традиционно запустили матчем за Кубка Открытия, в рамках которого ЦСКА рубился с «Металлургом». В первом периоде данного шоу «Магнитка» солидно приблизилась себя к трофею: Акользин открыл счет, а затем в составе «армейцев» на 5+10 самоустранился Полтапов, отсутствием которого моментально воспользовались магнитогорцы.

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  • 29/08/2022

    • Перед перерывом москвичи устроились на 0:2, но, к сожалению для «Металлурга», ЦСКА в КХЛ является титульным спонсором крутых камбэков. Во втором периоде команда Сергея Федорова впечатала «Магнитке» пять безответных голов — кураж поймали Григоренко, Карнаухов, Панкратов, Плотников и Юртайкин. В третьей двадцатиминутке Григоренко зарядил еще одну шайбу, а ЦСКА вместо луза выдал шикарное возвращение и забрал Кубок — 6:2.

    Суперсостав «Ак Барса» нарвался на динамовский молодняк

    Вадим Шипачев
    www.ak-bars.ru

    Перехватив в межсезонье за символическую плату лидеров «Динамо», «Ак Барс» доукомплектовал мощный сквад-лист и поехал в столицу, чтобы хлопнуть команду Алексея Кудашова на ее льду. Увы, но заявить о своих больших планах на старте сезона мегаростер казанцев не сумел — не помогли ни бывшие динамовцы, ни проверенные ребята.

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    Зато динамовские воспитанники зарешали матч, в котором считались андердогами. Надежно защитив свои ворота от Радулова, Шипачева и Кагарлицкого, бригада Кудашова зарядила первую шайбу за 2 секунды до конца второго периода.

    Дебютный гол в сезоне 2022/23 вписал в список достижений 26-летний Иван Игумнов, а его тезка Муранов вонзил шайбу в пустые ворота за десяток секунд до сирены. В первой встрече команду Олега Знарка подписали на сухое поражение и, кажется, сходу подорвали статус безжалостных фаворитов чемпионата.

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    Матч между «Витязем» и «Авангардом»
    ХК «Авангард»

    Новый КХЛ-сезон свел в начальном календаре несколько пар, в которых предматчевые расклады четко разделали сильнейших и вероятных лузеров. К счастью для нейтрального зрителя, ни один скромный клуб не нарвался на унижение на льду. Более того, на минувшей неделе были и сенсации.

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    • Очевидный сюрприз на выходных устроил «Витязь», который в Балашихе загасил прошлого хозяина местной арены — «Авангард» (3:2), а «Локомотив» после не лучшего старта в Екатеринбурге размазал «Трактор» на площадке в Челябинске (4:0).

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    • Крутейшие встречи выдали «Нефтехимик» и «Торпедо», которые попили кровушки у участников Кубка Открытия. Нижнекамцы зарядили 4 шайбы ЦСКА и проиграли в овертайме (5:4 ОТ), а парни из Нижнего в Нагорном были близки к тому, чтобы нагнуть «Магнитку», но 4 гола не сдержали форвардов магнитогорцев, которые закамбэчили матч и ограбили «Торпедо» за 3 секунды до финальной сирены (4:5).

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    • Среди других топовых матчей справедливо выделить замес, который выдал «Салават» в Питере и слил матч в овертайме (2:3 ОТ), безбашенную разборку «Динамо» Минск и «Барыса» с обоюдными спасениями и серией буллитов, оставшуюся за белорусами (4:3 Б) + встречу «Автомобилиста» с «Северсталью», где «Авто» удержало победу в основное время (4:3).

    Кто круче в гонке форвардов?

    Михаил Григоренко
    ХК ЦСКА

    В данный момент самым продуктивным страйкером является представитель ЦСКА Михаил Григоренко, на счету которого 3 гола и 2 ассиста. Вторым идет немец Брукс Мэйсек, успевший в Екатеринбурге забросить 2 шайбы и пару раз выкатить результативные пасы, а тройку напов замыкает металлуржец Павел Акользин, вписавший в свою статистику 3 гола.

    Чистое четвертое место пока забрал Никита Гуслистов из «Северстали» — 20-летний форвард набрал 2+1. Пятую позицию с одинаковыми цифрами (1+2) делят сразу шесть хоккеистов: Кертис Волк, Кайл Вуд, Максим Карпов, Робин Пресс, Антон Слепышев и Максим Шалунов.

    Самые ожидаемые события следующей недели

    Роман Ротенберг
    ХК СКА

    Новая неделя в КХЛ стартует 5 сентября в 19:00, причем начнется регулярка суперматчем ЦСКА против «Ак Барса» — второе подряд поражение команды Знарка может ошарашить фанатов.

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    • Во вторник, 6 числа, в 17:00 по Москве, КХЛ притягивает сразу двумя крутыми торжествами: «Металлург» Мг дома гарантированно проведет «верховой» матч с «Северсталью», а «Автомобилист» попытается выбить 3 из 3 в выездной встрече с «Трактором».

    В среду и пятницу два больших вызова ждут СКА — дома питерцы будут рубиться с «Авангардом» и «Динамо» Москва. Омичам на выходных предстоит выезд в Екатеринбург на игру с «Авто», данная встреча также относится к категории обязательных к просмотру.

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