Николишин: Сейчас Овечкин каждую игру какой-то рекорд бьет

Чемпион мира по хоккеюотреагировал на очередной рекорд нападающегов Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ) 36-летний россиянин оформил дубль.

Таким образом, Овечкин в девятый раз за карьеру достиг отметки в 50 голов в регулярном чемпионате, повторив рекорд бывшего нападающего «Эдмонтона» Уэйна Гретцки и экс-форварда «Айлендерс» Майка Босси.

«Отношусь к этому положительно и я не смотрю на возраст. Не важно сколько лет, если ты действующий спортсмен.

Сейчас пришла такая пора, когда Сашка каждый день и каждую игру какой-то рекорд бьет. Он большой молодец. Честь ему и хвала.

Думаю, что реальные его ценности и величие, мы узнаем только тогда, когда он закончит», — сказал Николишин «Спорт-Экспрессу».