Крикунов: До сих пор не пойму, что случилось со СКА по ходу третьего матча серии

«До сих пор не пойму, что случилось со СКА по ходу третьего матча серии.
Два периода питерцы владели преимуществом, вели в счете, а в третьей двадцатиминутке случилось что-то невообразимое.
Шесть пропущенных шайб за период, пусть даже от одного из лидеров это, согласитесь, многовато. ЦСКА показал свою мощь.
При всём этом, я бы не сказал, что СКА играет неправильно. Это команда играет по системе, создаёт немало моментов, очень грамотно действует при игре „5 на 5“.
Нельзя забывать и о том, что в СКА очень много перспективной молодёжи. В плей-офф играют до четырёх побед, так что в этой серии вся борьба ещё впереди», — сказал Крикунов «Чемпионату».