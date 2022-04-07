Крикунов: До сих пор не пойму, что случилось со СКА по ходу третьего матча серии

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов признался, что не может объяснить провал, который случился СКА в третьем периоде третьего матча против ЦСКА.

«До сих пор не пойму, что случилось со СКА по ходу третьего матча серии.

Два периода питерцы владели преимуществом, вели в счете, а в третьей двадцатиминутке случилось что-то невообразимое.

Шесть пропущенных шайб за период, пусть даже от одного из лидеров это, согласитесь, многовато. ЦСКА показал свою мощь.

При всём этом, я бы не сказал, что СКА играет неправильно. Это команда играет по системе, создаёт немало моментов, очень грамотно действует при игре „5 на 5“.

Нельзя забывать и о том, что в СКА очень много перспективной молодёжи. В плей-офф играют до четырёх побед, так что в этой серии вся борьба ещё впереди», — сказал Крикунов «Чемпионату».