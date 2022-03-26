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    Воробьев: Ребята все на себя выловили, где надо — забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Авангард КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Авангардом» (5:2) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Хорошая игра с нашей стороны. Ребята все на себя выловили, где надо — забили. На этом все, готовимся к следующей игре.

    Что сказали арбитры в моменте с Прохоркиным и Кошелевым? Челлендж мы не можем тут брать, они так решили. У вас 300 тысяч есть? Нет? Поэтому дальше я не могу говорить.

    Комментировать этот момент — будет неправильно по отношению к судьям. Это будет некрасиво с моей стороны, я не такой человек, чтобы на кого-то грязь лить. Не буду ничего говорить.

    Береглазов, наш воспитанник, стабильно набирает очки? В том, что он хороший игрок, никто не сомневался. Там была другая ситуация — потолок зарплат уменьшился.

    Посмотрите финал 2016 года, предпоследний гол — что там Леха сотворил, там с него началось, он по-игроцки пошел. Но жизнь — такая штука, что в тот момент надо было так делать, но и он не горел желанием остаться.

    Большинство сегодня не ладилось? Самое главное, что мы две забили. Остальное — все лирика», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.

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