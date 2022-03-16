Генменеджер «Ак Барса» назвал главные причины поражения от «Авангарда» в плей-офф

Марат Валиуллин Фото: globallookpress.com
«Оценка за сезон? Удовлетворительно, наверное. Зависит от того, по какой шкале оцениваем, но сезоном скорее недовольны. В поражении от "Авангарда" видим несколько причин: в первую очередь, приостановка чемпионата, некоторая растренированность игроков и травмы.
Все легионеры клуба и помощник тренера Майкл Пелино уехали, мы их отпустили. У нас два действующих контракта среди иностранных игроков — у Уилла и Кэмпфера. С остальными есть договорённость, что вернёмся к обсуждению, когда наступит ясность, кто будет главным тренером», — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».