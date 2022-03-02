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    Кудашов о санкциях ИИХФ: Обидно за парней 2002 года рождения. Шанс попасть на МЧМ у этого поколения утерян

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    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что ему жаль игроков, которые пропустят ЧМ и МЧМ из-за санкций Международной хоккейной федерации (ИИХФ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    28 февраля на заседании совета ИИХФ было принято решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023

    «Непросто подобрать правильные слова. Все это, конечно, очень неприятно. Принято говорить, что спорт вне политики, но теперь уже что есть, то есть.

    Сейчас не думаю о случившемся, поскольку занят подготовкой "Динамо" к плей-офф КХЛ. Надо жить дальше. Тем более мы не знаем, сколько эти санкции продлятся.

    Но одно могу сказать точно: жаль хоккеистов. И взрослых, которые не поедут на ближайший чемпионат мира. Хорошо, что у некоторых из них сейчас хотя бы была Олимпиада. А что говорить о молодых парнях? Они лишены молодежного и юниорского ЧМ.

    Особенно обидно за парней 2002 года рождения, которые два года назад потеряли ЮЧМ из-за пандемии, два месяца назад с их участием не был доигран МЧМ из-за странного регламента. Была надежда, что этот МЧМ по новой сыграют летом, но теперь и шанс туда попасть у этого поколения утерян.

    Ребятам сейчас вряд ли помогут какие-то слова. Надо только их поддержать, помочь дальше заниматься хоккеем. Надеемся, что когда-то вся эта ситуация закончится и наши команды снова смогут играть на турнирах среди лучших.

    А мы как тренеры должны способствовать прогрессу молодых, чтобы если не сейчас, то уже на взрослых соревнованиях они получили шансы поучаствовать и побороться за победу.

    Сейчас ничего другого не остается, как продолжать работать и радовать болельщиков команд КХЛ своей игрой», — сказал тренер «Известиям».

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