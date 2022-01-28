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    КХЛ не будет проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на ОИ-2022

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о решении по поводу проведения матче во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов лиги.

    Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля», — говорится в сообщении.

    Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля, в первом матче сыграют сборные России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).

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