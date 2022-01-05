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    «Ак Барс» дожал «Амур» в серии буллитов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    Казанский «Ак Барс» одержал выездную победу над хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс» продлил серию побед до четырех матчей
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    «Ак Барс» продлил серию побед до четырех матчей

    Матч завершился со счетом 2:1 Б в пользу гостей.

    В основное время у «Ак Барса» отличился Кирилл Панюков, а у хозяев — Руслан Педан.

    В серии буллитов автором решающего броска стал американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер.

    Победная серия «Ак Барса» составляет четыре матча.

    «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции — 64 очка. «Амур» находится на девятой строчке — 43 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Панюков — 8 (бол., Галимов, Барберио), 7:56 — 0:1. Педан — 2 (Бутузов, Николишин), 53:33 — 1:1Победный буллит: КэмпферВратари: Аликин — БиляловШтраф: 8 — 4Броски: 29 (4+8+13+4) — 55 (24+18+8+5)

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