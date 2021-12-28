Мичков повторил результат Овечкина на МЧМ

Сборная России победила команду Швейцарии со счетом 4:2 в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Четвертую шайбу в составе россиян забросил нападающий СКА

В первом матче молодежного первенства, где Россия уступила Швеции (3:6) 17-летний Мичков отметился дублем. Таким образом, Мичков повторил результат Александра Овечкина по голам в первых двух встречах молодежного чемпионата мира.

Правда, на МЧМ-2003 17-летний Овечкин уже в первой игре оформил хет-трик, а во второй не забил ни разу, тогда как Мичков сейчас разложил свои голы более равномерно (2+1). В результате тот турнир Александр закончил с шестью голами.

Ранее Мичков побил рекорд Овечкина, став самым юным автором заброшенной шайбы за всю истории сборной России по хоккею. Гол против Финляндии Мичков оформил в возрасте 16 лет 339 дня.