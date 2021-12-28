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    Мичков повторил результат Овечкина на МЧМ

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швейцарии
    Сборная России победила команду Швейцарии со счетом 4:2 в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Четвертую шайбу в составе россиян забросил нападающий СКА Матвей Мичков.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    В первом матче молодежного первенства, где Россия уступила Швеции (3:6) 17-летний Мичков отметился дублем. Таким образом, Мичков повторил результат Александра Овечкина по голам в первых двух встречах молодежного чемпионата мира.

    Правда, на МЧМ-2003 17-летний Овечкин уже в первой игре оформил хет-трик, а во второй не забил ни разу, тогда как Мичков сейчас разложил свои голы более равномерно (2+1). В результате тот турнир Александр закончил с шестью голами.

    Ранее Мичков побил рекорд Овечкина, став самым юным автором заброшенной шайбы за всю истории сборной России по хоккею. Гол против Финляндии Мичков оформил в возрасте 16 лет 339 дня.

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