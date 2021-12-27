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    Каменский: Наша «молодежка» играла лучше шведов, подвели глупые удаления

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский оценил игру сборной России в матче против Швеции (3:6) в первом туре МЧМ-2022.

    Сборная России пропустила шесть шайб в первом матче МЧМ-2022
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    Сборная России пропустила шесть шайб в первом матче МЧМ-2022

    «Я считаю, мы сами проиграли из-за дисциплины. Играли лучше шведов. Если бы не эти глупые удаления, думаю, победа была бы за нами.

    Команда у нас хорошая, надо подтянуть дисциплину, тогда будут перспективы на турнире. Конечно, будет разбор всех удалений от тренерского штаба. Думаю, это сплотит ребят. Если они исключат эти удаления, то все должно получиться.

    Возможно ли уже по ходу турнира исключить удаления? Конечно. Это все от них зависит. Понятно, что молодые ребята в первой игре все горели, были лишние эмоции. Но сейчас эта осечка должна отрезвить, ребята начнут уделять больше внимания именно хоккею», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.

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