Победа России над Чехией на Кубке Первого канала может не пойти в зачет Евротура

Победанад(5:2) в матче Кубка Первого канала может не пойти в общий зачет Евротура, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из организаторов турнира .

Команда Алексея Жамнова провела на турнире четыре игры — на одну больше, чем остальные команды. При этом из-за участия Канады между собой не сыграли Финляндия и Швеция.

«Пока еще не решено, будет ли проведен дополнительный матч между сборными Финляндии и Швеции.

Возможно, чтобы уравнять количество игр, результат матча сборных России и Чехии не будет учитываться в Евротуре, как это было в одном из предыдущих сезонов», — сказали в Шведском хоккейном союзе.

На Кубке Первого канала победа в основное время матча оценивалась в 2 очка. Победу одержали финны, обыграв в заключительной встрече россиян в овертайме (3:2) и обеспечив себе наибольший процент набранных очков от возможных.

В Шведском хоккейном союзе отметили, что в зачет Евротура за победы в основное время на КПК команды получат по 3 очка.

«Евротур продолжает следовать правилам Международной федерации хоккея, связанным с трехочковой системой, в том числе и при определении победителя после овертайма и серии буллитов.

Команды, победившие в овертайме или по буллитам, получают два очка, а проигравшие — одно», — сказали в союзе.