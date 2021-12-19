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    Победа России над Чехией на Кубке Первого канала может не пойти в зачет Евротура

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Чехии
    Победа сборной России над командой Чехии (5:2) в матче Кубка Первого канала может не пойти в общий зачет Евротура, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из организаторов турнира .

    Россия — Чехия
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    Россия — Чехия

    Команда Алексея Жамнова провела на турнире четыре игры — на одну больше, чем остальные команды. При этом из-за участия Канады между собой не сыграли Финляндия и Швеция.

    «Пока еще не решено, будет ли проведен дополнительный матч между сборными Финляндии и Швеции.

    Возможно, чтобы уравнять количество игр, результат матча сборных России и Чехии не будет учитываться в Евротуре, как это было в одном из предыдущих сезонов», — сказали в Шведском хоккейном союзе.

    На Кубке Первого канала победа в основное время матча оценивалась в 2 очка. Победу одержали финны, обыграв в заключительной встрече россиян в овертайме (3:2) и обеспечив себе наибольший процент набранных очков от возможных.

    В Шведском хоккейном союзе отметили, что в зачет Евротура за победы в основное время на КПК команды получат по 3 очка.

    «Евротур продолжает следовать правилам Международной федерации хоккея, связанным с трехочковой системой, в том числе и при определении победителя после овертайма и серии буллитов.

    Команды, победившие в овертайме или по буллитам, получают два очка, а проигравшие — одно», — сказали в союзе.

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