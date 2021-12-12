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    «Локомотив» в овертайме дожал ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей в основное время отличились Егор Коршков и Алексей Марченко. В овертайме победную шайбу забросил Рид Буше.

    За ЦСКА шайбы забросили Виктор Сведберг и Никита Нестеров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Сведберг — 2 (Нордстрем), 25:04 — 0:1. Коршков — 7 (бол., Полунин, Баранцев), 29:38 — 1:1. Нестеров — 5 (Нордстрем, Андронов), 54:57 — 1:2. Марченко — 4 (Иванов, Буше), 55:23 — 2:2. Буше — 9 (Алексеев, Марченко), 64:22 — 3:2Вратари: Паскуале — ФедотовБроски: 21 (3+8+5+5) — 22 (6+9+7+0)Штраф: 2 — 4

    «Локомотив» набрал 49 очков и занимает шестое место на Западе. У ЦСКА 53 очка и четвертая позиция.

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