«Локомотив» в овертайме дожал ЦСКА

Ярославскийодержал домашнюю победу над московским(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей в основное время отличились Егор Коршков и Алексей Марченко. В овертайме победную шайбу забросил Рид Буше.

За ЦСКА шайбы забросили Виктор Сведберг и Никита Нестеров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Сведберг — 2 (Нордстрем), 25:04 — 0:1. Коршков — 7 (бол., Полунин, Баранцев), 29:38 — 1:1. Нестеров — 5 (Нордстрем, Андронов), 54:57 — 1:2. Марченко — 4 (Иванов, Буше), 55:23 — 2:2. Буше — 9 (Алексеев, Марченко), 64:22 — 3:2Вратари: Паскуале — ФедотовБроски: 21 (3+8+5+5) — 22 (6+9+7+0)Штраф: 2 — 4

«Локомотив» набрал 49 очков и занимает шестое место на Западе. У ЦСКА 53 очка и четвертая позиция.