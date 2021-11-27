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    Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по хет-трикам

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    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Хет-трик стал для россиянина 28-м в регулярках. Таким образом он разделил шестое место в истории с Бобби Халлом и Марселем Дионном.

    Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), топ-3 замыкает Майк Босси (39). Следом в этом рейтинге располагаются Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).

    Также Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Кэпиталз». На момент матча Александру исполнилось 36 лет и 70 дней. Предыдущее достижение принадлежало Петеру Бондре, который в ноябре 2003 года сделал хет-трик в возрасте 35 лет и 295 дней.

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