«Сибирь» — «Нефтехимик»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

Хоккеисты «Сибири» Фото: ХК «Сибирь»
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
В основное время у победителей шайбы забросили Вадим Кудако (16 минута) и Евгений Чесалин (40). Решающий буллит реализовал Александр Шаров.
У проигравших отличились Денис Вихарев (14) и Сергей Купцов (32).
Для новосибирской команды это четвертая победа подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Вихарев — 3 (Купцов), 13:08 — 0:1. Кудако — 1 (Шенфельд, Шор), 15:24 — 1:1. Купцов — 1 (Воробьев), 31:39 — 1:2. Чесалин — 1 (Бодров), 39:25 — 2:2Победный буллит: ШаровВратари: Сятери — СудницинШтраф: 4 — 4Броски: 18 (8+7+3+0) — 30 (9+11+5+5)
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает шестое место (29 очков), а «Нефтехимик» — восьмое (26 очков).