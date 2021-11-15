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    «Сибирь» по буллитам обыграла «Нефтехимик»

    «Сибирь» — «Нефтехимик»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» одержала победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    В основное время у победителей шайбы забросили Вадим Кудако (16 минута) и Евгений Чесалин (40). Решающий буллит реализовал Александр Шаров.

    У проигравших отличились Денис Вихарев (14) и Сергей Купцов (32).

    Для новосибирской команды это четвертая победа подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Вихарев — 3 (Купцов), 13:08 — 0:1. Кудако — 1 (Шенфельд, Шор), 15:24 — 1:1. Купцов — 1 (Воробьев), 31:39 — 1:2. Чесалин — 1 (Бодров), 39:25 — 2:2Победный буллит: ШаровВратари: Сятери — СудницинШтраф: 4 — 4Броски: 18 (8+7+3+0) — 30 (9+11+5+5)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает шестое место (29 очков), а «Нефтехимик» — восьмое (26 очков).

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