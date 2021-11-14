Кросби может вернуться в состав к матчу с «Вашингтоном»

Помощник главного тренера «Питтсбурга» Тодд Рирден сообщил, чтоможет вернуться к игре перед матчем с «Вашингтоном».

«Надо посмотреть, как пойдут дела, но он сегодня тренируется, так что назовем его статус "со дня на день". Надеюсь, что и Майк Салливан (главный тренер "Питтсбурга") будет в строю в Вашингтоне, если всё пойдет согласно плану», — цитирует официальный сайт НХЛ Рирдена.

3 ноября Кросби сдал положительный тест на коронавирус. Также в ковид-протоколе числится главный тренер команды Майк Салливан.

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» пройдет 15 ноября. Начало в 03:00 мск.