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    Кросби может вернуться в состав к матчу с «Вашингтоном»

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    Помощник главного тренера «Питтсбурга» Тодд Рирден сообщил, что Сидни Кросби может вернуться к игре перед матчем с «Вашингтоном».

    Сидни Кросби
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    Сидни Кросби

    «Надо посмотреть, как пойдут дела, но он сегодня тренируется, так что назовем его статус "со дня на день". Надеюсь, что и Майк Салливан (главный тренер "Питтсбурга") будет в строю в Вашингтоне, если всё пойдет согласно плану», — цитирует официальный сайт НХЛ Рирдена.

    3 ноября Кросби сдал положительный тест на коронавирус. Также в ковид-протоколе числится главный тренер команды Майк Салливан.

    Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» пройдет 15 ноября. Начало в 03:00 мск.

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