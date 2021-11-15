В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичная команда провела в чемпионате 14 матчей, в которых заработала 20 очков. В турнирной таблице своего дивизиона она сейчас занимает второе место.

В конце прошлого месяца «Вашингтон» на «Кэпитал Уан Арене» без проблем разобрался с «Аризоной» (2:0), после чего команда потерпела три подряд поражения.

Первые неприятности случились в поединке против «Тампы-Бэй» (2:3), а в следующем матче парни Питера Лавиолетта слились «Флориде» (4:5 ОТ). Еще в одной игре «Кэпс» уступили «Филадельфии» (1:2).

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Затем «Вашингтон» ждали встречи с более скромными командами. Их столичные ребята провели идеально. Подопечные Лавиолетта победили «Баффало» (5:3), «Детройт» (2:0) и «Коламбус» (4:3).

«Питтсбург»

Ребята из Пенсильвании приняли участие в 13 встречах и забрали себе 14 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» застряли на седьмой позиции.

Концовку октября «Питтсбург» хотел бы побыстрее вычеркнуть из календаря, поскольку он трижды проиграл, пропустив по 4 гола в каждом поединке.

Уступили «Пингвинз» «Тампе» (1:5), «Калгари» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:4). В ноябре команда Майка Салливана вышла на лед в рамках пяти матчей. Только в паре игр «Пенс» победили.

Сперва они затащили дерби с «Филадельфией» (3:2 ОТ), после чего слились «Миннесоте» (4:5 Б) и «Чикаго» (2:3 Б). Далее «Питтсбург» обыграл «Флориду» (2:3 Б) и пострадал от «Оттавы» (3:6).

Прогноз и ставка

Победа «Вашингтона» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Питтсбурга» — 3.26.

В текущем сезоне у обоих клубов турнирные дела складываются пока по-разному. Но при этом они много забивают — в среднем 3.25 шайбы за игру.

Четыре последних очных матча прошли в столице Штатов. В трех играх «Пингвинз» были сильнее, а в паре поединков суммарный тотал пробивал отметку в 6+ голов .

В грядущем матче все еще свежие соперники должны также устроить результативное месиво. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.92.