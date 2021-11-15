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    Сколько шайб «Вашингтон» и «Питтсбург» забьют друг другу в столице?

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч НХЛ 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Питтсбург»
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    Евгений Кузнецов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Ноября 2021 года
    Вашингтон
  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 3.40
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    «Вашингтон»

    Столичная команда провела в чемпионате 14 матчей, в которых заработала 20 очков. В турнирной таблице своего дивизиона она сейчас занимает второе место.

    В конце прошлого месяца «Вашингтон» на «Кэпитал Уан Арене» без проблем разобрался с «Аризоной» (2:0), после чего команда потерпела три подряд поражения.

    Первые неприятности случились в поединке против «Тампы-Бэй» (2:3), а в следующем матче парни Питера Лавиолетта слились «Флориде» (4:5 ОТ). Еще в одной игре «Кэпс» уступили «Филадельфии» (1:2).

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    Затем «Вашингтон» ждали встречи с более скромными командами. Их столичные ребята провели идеально. Подопечные Лавиолетта победили «Баффало» (5:3), «Детройт» (2:0) и «Коламбус» (4:3).

    «Питтсбург»

    Ребята из Пенсильвании приняли участие в 13 встречах и забрали себе 14 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» застряли на седьмой позиции.

    Концовку октября «Питтсбург» хотел бы побыстрее вычеркнуть из календаря, поскольку он трижды проиграл, пропустив по 4 гола в каждом поединке.

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    • Уступили «Пингвинз» «Тампе» (1:5), «Калгари» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:4). В ноябре команда Майка Салливана вышла на лед в рамках пяти матчей. Только в паре игр «Пенс» победили.

    Сперва они затащили дерби с «Филадельфией» (3:2 ОТ), после чего слились «Миннесоте» (4:5 Б) и «Чикаго» (2:3 Б). Далее «Питтсбург» обыграл «Флориду» (2:3 Б) и пострадал от «Оттавы» (3:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вашингтона» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Питтсбурга» — 3.26.

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    В текущем сезоне у обоих клубов турнирные дела складываются пока по-разному. Но при этом они много забивают — в среднем 3.25 шайбы за игру.

    Четыре последних очных матча прошли в столице Штатов. В трех играх «Пингвинз» были сильнее, а в паре поединков суммарный тотал пробивал отметку в 6+ голов.

    В грядущем матче все еще свежие соперники должны также устроить результативное месиво. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.92.

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    «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Вашингтон» и «Питтсбург» забьют друг другу в столице?
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