«Вашингтон»
Столичная команда провела в чемпионате 14 матчей, в которых заработала 20 очков. В турнирной таблице своего дивизиона она сейчас занимает второе место.
В конце прошлого месяца «Вашингтон» на «Кэпитал Уан Арене» без проблем разобрался с «Аризоной» (2:0), после чего команда потерпела три подряд поражения.
Первые неприятности случились в поединке против «Тампы-Бэй» (2:3), а в следующем матче парни Питера Лавиолетта слились «Флориде» (4:5 ОТ). Еще в одной игре «Кэпс» уступили «Филадельфии» (1:2).
Затем «Вашингтон» ждали встречи с более скромными командами. Их столичные ребята провели идеально. Подопечные Лавиолетта победили «Баффало» (5:3), «Детройт» (2:0) и «Коламбус» (4:3).
«Питтсбург»
Ребята из Пенсильвании приняли участие в 13 встречах и забрали себе 14 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» застряли на седьмой позиции.
Концовку октября «Питтсбург» хотел бы побыстрее вычеркнуть из календаря, поскольку он трижды проиграл, пропустив по 4 гола в каждом поединке.
Уступили «Пингвинз» «Тампе» (1:5), «Калгари» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:4). В ноябре команда Майка Салливана вышла на лед в рамках пяти матчей. Только в паре игр «Пенс» победили.
Сперва они затащили дерби с «Филадельфией» (3:2 ОТ), после чего слились «Миннесоте» (4:5 Б) и «Чикаго» (2:3 Б). Далее «Питтсбург» обыграл «Флориду» (2:3 Б) и пострадал от «Оттавы» (3:6).
Прогноз и ставка
Победа «Вашингтона» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Питтсбурга» — 3.26.
В текущем сезоне у обоих клубов турнирные дела складываются пока по-разному. Но при этом они много забивают — в среднем 3.25 шайбы за игру.
Четыре последних очных матча прошли в столице Штатов. В трех играх «Пингвинз» были сильнее, а в паре поединков суммарный
В грядущем матче все еще свежие соперники должны также устроить результативное месиво. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.92.