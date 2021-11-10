Швеция обыграла Чехию в первом матче Кубка Карьяла

одержала домашнюю победу над(4:1) в первом матче Кубка Карьяла.

В составе победителей отличились Понтус Холмберг, Карл Клингберг, Йеспер Олофссон и Антон Бенгтссон.

За чехов гол престижа записал на свой счет Филип Хлапик.

Кубок Карьяла Швеция — Чехия — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) Голы: Хольмберг — 1 (Бенгтссон, Ф. Олофссон), 8:29 — 1:0. Клингберг — 1 (Ландер, Броме), 14:16 — 2:0. Й. Олофссон — 1 (бол., Теммернес, Эверберг), 38:52 — 3:0. Бенгтссон — 1 (Хольмберг, Юсе), 39:27 — 4:0. Хлапик — 1 (Скленичка), 57:45 — 4:1Вратари: Юханссон — КвачаБроски: 19 (8+6+5) — 17 (6+7+4)Штраф: 2 — 4

Стоит отметить, что эта встреча была вынесенной и проходила в шведском Линчепинге.

В четверг, 11 ноября, свою первую игру проведут хозяева турнира, которые в Хельсинки примут сборную России. Начало матча в 19.30 по московскому времени.