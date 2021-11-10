ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси, Неймар и Киллиан МбаппеАтакующий трезубец: десятка лучших забивных трио этого сезона
  • 18:22
    • Сборная России U19 стартовала с победы в отборочном цикле ЧЕ-2022
  • 16:57
    • «Астон Вилла» и «Рейнджерс» согласовали переход Джеррарда
  • 15:59
    • Игра eFootball PES 2021 исчезнет с онлайн-магазинов
    Все новости спорта

    Швеция обыграла Чехию в первом матче Кубка Карьяла

    Хоккей Евротур Кубок Карьяла
    Cборная Швеции одержала домашнюю победу над командой Чехии (4:1) в первом матче Кубка Карьяла.

    Сборная Швеции
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Швеции

    В составе победителей отличились Понтус Холмберг, Карл Клингберг, Йеспер Олофссон и Антон Бенгтссон.

    За чехов гол престижа записал на свой счет Филип Хлапик.

    Кубок Карьяла
    Швеция — Чехия — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Хольмберг — 1 (Бенгтссон, Ф. Олофссон), 8:29 — 1:0. Клингберг — 1 (Ландер, Броме), 14:16 — 2:0. Й. Олофссон — 1 (бол., Теммернес, Эверберг), 38:52 — 3:0. Бенгтссон — 1 (Хольмберг, Юсе), 39:27 — 4:0. Хлапик — 1 (Скленичка), 57:45 — 4:1Вратари: Юханссон — КвачаБроски: 19 (8+6+5) — 17 (6+7+4)Штраф: 2 — 4

    Стоит отметить, что эта встреча была вынесенной и проходила в шведском Линчепинге.

    В четверг, 11 ноября, свою первую игру проведут хозяева турнира, которые в Хельсинки примут сборную России. Начало матча в 19.30 по московскому времени.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»
  • Россия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Хорваты легко добудут три очка на Мальте
  • Мальта — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • У себя дома «Детройт» не испугается столичных гостей
  • «Детройт» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Детройт — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Питтсбург — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Греция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Соболенко — Бадоса
  • Теннис
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саккари — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сиэтл — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие