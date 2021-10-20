Самолет с игроками «Амура» совершил экстренную посадку в Нижнекамске

«Амур» Фото: hcamur.ru
Установлено, что самолет вылетел в 00:10, а через 5 минут после взлета бортпроводники услышали нехарактерный звук проникающего в салон воздуха со стороны передней двери самолета, о чем доложили командиру воздушного судна.
Им было принято решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту находились 42 пассажира — члены хоккейного клуба «Амур» и 8 членов экипажа.
Самолет осуществил благополучную посадку.
В Хабаровск команда прилетит поздним вечером. В четверг «Амуру» предстоит провести домашний матч с «Адмиралом».
«Амур» вернется в Хабаровск в среду вечером
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