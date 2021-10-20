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    Самолет с игроками «Амура» совершил экстренную посадку в Нижнекамске

    Хоккей Амур КХЛ Вокруг хоккея Прогнозы на КХЛ
    Самолет с игроками и тренерским штабом «Амура» совершил экстренную посадку в Нижнекамске, сообщает ТАСС.

    «Амур»
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    «Амур»

    Установлено, что самолет вылетел в 00:10, а через 5 минут после взлета бортпроводники услышали нехарактерный звук проникающего в салон воздуха со стороны передней двери самолета, о чем доложили командиру воздушного судна.

    Им было принято решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту находились 42 пассажира — члены хоккейного клуба «Амур» и 8 членов экипажа.

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    • Самолет осуществил благополучную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали.

    В ходе осмотра самолета установлено, что произошла разгерметизация передней двери. Для отправки команды был предоставлен резервный борт.

    В Хабаровск команда прилетит поздним вечером. В четверг «Амуру» предстоит провести домашний матч с «Адмиралом».

    «Амур» вернется в Хабаровск в среду вечером
    instagram.com/hcamur
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