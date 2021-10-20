Самолет с игроками «Амура» совершил экстренную посадку в Нижнекамске

Самолет с игроками и тренерским штабом «Амура» совершил экстренную посадку в Нижнекамске, сообщает ТАСС.

Установлено, что самолет вылетел в 00:10, а через 5 минут после взлета бортпроводники услышали нехарактерный звук проникающего в салон воздуха со стороны передней двери самолета, о чем доложили командиру воздушного судна.

Им было принято решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту находились 42 пассажира — члены хоккейного клуба «Амур» и 8 членов экипажа.

Самолет осуществил благополучную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали .

В ходе осмотра самолета установлено, что произошла разгерметизация передней двери . Для отправки команды был предоставлен резервный борт.

В Хабаровск команда прилетит поздним вечером. В четверг «Амуру» предстоит провести домашний матч с «Адмиралом».