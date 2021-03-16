ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 9-15 марта
  • 07:30
    • Власти Мальты разрешили национальной сборной провести домашний матч с Россией
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Уэску»
  • 00:53
    • Гол Жоты принес «Ливерпулю» важную победу
  • 22:57
    • Вратарь «Колорадо» Грубауэр стал первой звездой недели в НХЛ
  • 20:55
    • Миранчук будет в заявке на матч с «Реалом»
    Все новости спорта

    Панарин: Про обвинения в избиении все скажу после сезона

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Вокруг хоккея Прогнозы на НХЛ
    Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:5 ОТ) ответил на вопрос про обвинения в избиении девушки в 2011 году.

    Артемий Панарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артемий Панарин

    Он сказал, что не хочет говорить об этом сейчас, но пообещал прояснить ситуацию после завершения сезона.

    «Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я все скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», — цитирует россиянина журналист Винс Меркольяно в своем Twitter.

    Напомним, 22 февраля российский хоккеист взял отпуск на неопределенный срок и пропустил 9 матчей после того, как бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин, выступавший за подольский клуб, в одном из баров Риги избил 18-летнюю гражданку Латвии.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» забьют еще до перерыва?
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Продлит ли «Ман Сити» серию поражений «Боруссии»?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Наконец-то произойдет обмен голами?
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бирмингем — Рединг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие