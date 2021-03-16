Панарин: Про обвинения в избиении все скажу после сезона

Форвардпосле матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:5 ОТ) ответил на вопрос про обвинения в избиении девушки в 2011 году.

Он сказал, что не хочет говорить об этом сейчас, но пообещал прояснить ситуацию после завершения сезона.

«Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я все скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», — цитирует россиянина журналист Винс Меркольяно в своем Twitter.

Напомним, 22 февраля российский хоккеист взял отпуск на неопределенный срок и пропустил 9 матчей после того, как бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин, выступавший за подольский клуб, в одном из баров Риги избил 18-летнюю гражданку Латвии.