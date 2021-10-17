«Металлург» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:5, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Шмелев (8 минута), Петр Хохряков (11), Филип Ларсен (11), Александр Кадейкин (36) и Теему Хартикайнен (37).

У «Магнитки» дубль оформил Линус Хультстрем (12, 23).

Таким образом, уфимцы прервали рекордную победную серию «Металлурга», которая насчитывала 14 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:3, 1:2, 0:0) Голы: Шмелев — 6 (бол., Санников, Кадейкин), 7:11 — 0:1. Хохряков — 3 (Плэтт, Санников), 10:23 — 0:2. Ларсен — 1 (Гранлунд), 10:54 — 0:3. Хультстрем — 1 (Неколенко, Маклюков), 11:57 — 1:3. Хультстрем — 2 (Кошелев, Маклюков), 22:19 — 2:3. Кадейкин — 3 (Кулемин, Шмелев), 35:27 — 2:4. Хартикайнен — 6 (бол., Ларсен, Маннинен), 37:00 — 2:5Вратари: Кошечкин — ШарыченковШтраф: 8 — 8Броски: 31 (7+19+5) — 42 (17+14+11)

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (28 очков), а «Металлург» — второе (32 очка).

В еще одном матче «Трактор» у себя дома победил московское «Динамо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2).

Дважды у победителей отличился Теэму Пулккинен (15, 59), по разу — Илья Карпухин (31), Лукаш Седлак (37) и Сергей Калинин (56).

Гости ответили точными бросками Вадима Шипачева (20), Дмитрия Рашевского (46) и Александра Петунина (55).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Динамо М» (Москва) — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Голы: Пулккинен — 11 (бол., Бэйлен, Ткачев), 14:41 — 1:0. Шипачев — 11 (Педан, Клинкхаммер), 19:17 — 1:1. Карпухин — 1 (Ткачев, Абрамов), 30:05 — 2:1. Седлак — 8 (Гика, Ткачев), 36:39 — 3:1. Рашевский — 12 (бол., Шипачев, Бочаров), 45:24 — 3:2. Петунин — 2 (Ефремов, Рашевский), 54:08 — 3:3. Калинин — 4 (бол., Яруллин), 55:19 — 4:3. Пулккинен — 12, 58:57 — 5:3Вратари: Вилл — БочаровШтраф: 8 — 18Броски: 35 (13+12+10) — 38 (8+7+23)

«Трактор» возглавляет Восточную конференцию (34 очка), «Динамо» идет третьим на Западе (24 очка).