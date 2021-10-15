«Йокерит» отыгрался в матче со СКА и победил в овертайме

Финскийодержал домашнюю победу над петербургским(5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никлас Йенсен, Теэму Турунен, Филип Хольм и Джордан Шредер. Решающую шайбу на 3-й минуте овертайма забросил защитник «Йокерита» Давид Скленичка.

Голы армейцев на свой счет записали Мэт Робинсон, Йонас Кемппайнен, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) Голы: Йенсен — 8, 0:53 — 1:0. Робинсон — 1 (бол., Марченко), 17:18 — 1:1. Турунен — 4 (Шредер, Фриман), 24:14 — 2:1. Кемппайнен — 9 (Кузьменко, Бурдасов), 24:41 — 2:2. Хольм — 4 (бол., Бьернинен), 30:20 — 3:2. Ожиганов — 3, 35:35 — 3:3. Кузьменко — 4 (Бурдасов), 58:45 — 3:4. Шредер — 4 (О`Нилл, Хольм), 59:23 — 4:4. Скленичка — 1, 62:39 — 5:4Вратари: Линдбек (58:55 — 59:23) — ЮханссонБроски: 29 (6+10+11+2) — 23 (9+7+5+2)Штраф: 10 — 8

«Йокерит» набрал 28 очков после 19 игр и остается лидером Западной конференции. СКА с 26 очками за 18 матчей идет на втором месте Запада.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». 19 октября «Йокерит» встретится со СКА в Санкт-Петербурге.