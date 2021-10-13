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    «Амур» нанес разгромное поражение ЦСКА

    Хоккей КХЛ Амур ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА с крупным счетом проиграл в домашнем матче КХЛ «Амуру» со счетом 1:5.

    Игроки «Амура»
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    Игроки «Амура»

    По 2 пункта в составе гостей набрали Владимир Бутузов (1+1), Радан Ленц (1+1), Александр Горшков (0+2), Давид Томашек (0+2) и Алексей Волгин (0+2).

    Одну шайбу хозяева отыграли благодаря благодаря усилиям Максима Соркина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
    Голы: Ленц — 2 (бол., Галузин, Томашек), 8:19 — 0:1. Архипов — 1 (Ленц, Волгин), 19:09 — 0:2. Николишин — 2 (Бутузов, Горшков), 21:44 — 0:3. Бутузов — 3 (бол., Горшков, Волгин), 24:18 — 0:4. Соркин — 2 (Нестеров), 57:29 — 1:4. Томашек — 5 (п.в., Любимов), 58:33 — 1:5Вратари: Рейдеборн (58:04 — 58:33) — АликинШтраф: 11 — 8Броски: 33 (6+13+14) — 37 (17+14+6)

    ЦСКА на 5 месте в Западной конференции с 22 очками. «Амур» на 10 позиции в таблице Восточной конференции с 13 баллами на счету.

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