«Амур» нанес разгромное поражение ЦСКА

Московскийс крупным счетом проиграл в домашнем матче КХЛсо счетом 1:5.

По 2 пункта в составе гостей набрали Владимир Бутузов (1+1), Радан Ленц (1+1), Александр Горшков (0+2), Давид Томашек (0+2) и Алексей Волгин (0+2).

Одну шайбу хозяева отыграли благодаря благодаря усилиям Максима Соркина.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Голы: Ленц — 2 (бол., Галузин, Томашек), 8:19 — 0:1. Архипов — 1 (Ленц, Волгин), 19:09 — 0:2. Николишин — 2 (Бутузов, Горшков), 21:44 — 0:3. Бутузов — 3 (бол., Горшков, Волгин), 24:18 — 0:4. Соркин — 2 (Нестеров), 57:29 — 1:4. Томашек — 5 (п.в., Любимов), 58:33 — 1:5Вратари: Рейдеборн (58:04 — 58:33) — АликинШтраф: 11 — 8Броски: 33 (6+13+14) — 37 (17+14+6)

ЦСКА на 5 месте в Западной конференции с 22 очками. «Амур» на 10 позиции в таблице Восточной конференции с 13 баллами на счету.