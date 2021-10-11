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    КХЛ назвала лучших игроков 6-й недели регулярного чемпионата

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов шестой недели турнира в четырех номинациях, сообщается на официальном сайте лиги.

    Владимир Галкин
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    Владимир Галкин

    Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший с командой две победы.

    По воротам Юханссона было нанесено 46 бросков (23 в среднем за матч), из которых он отразил 100,00%. Коэффициент надежности составил 0,00. Ларс сыграл на ноль в матчах с «Локомотивом» (1:0) и «Салаватом Юлаевым» (5:0).

    Лучшим защитником впервые в карьере признан Джесси Блэкер («Автомобилист»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.

    Блэкер набрал 4 (1+3) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении («+4»). Также защитник совершил семь силовых приемов.

    Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Тертышный («Трактор»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.

    Тертышный набрал 4 (3+1) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении («+3»). Никита забрасывал шайбу в каждом матче шестой недели, также он совершил один силовой прием и заблокировал два броска.

    Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Владимир Галкин («Автомобилист»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.

    По воротам Галкина было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за матч), из которых он отразил 93,98%. Коэффициент надежности составил 1,67. Галкин признавался лучшим новичком на 20-й неделе сезона-2019/20.

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