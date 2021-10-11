КХЛ назвала лучших игроков 6-й недели регулярного чемпионата

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший с командой две победы.
По воротам Юханссона было нанесено 46 бросков (23 в среднем за матч), из которых он отразил 100,00%. Коэффициент надежности составил 0,00. Ларс сыграл на ноль в матчах с «Локомотивом» (1:0) и «Салаватом Юлаевым» (5:0).
Лучшим защитником впервые в карьере признан Джесси Блэкер («Автомобилист»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.
Блэкер набрал 4 (1+3) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении («+4»). Также защитник совершил семь силовых приемов.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Тертышный («Трактор»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.
Тертышный набрал 4 (3+1) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении («+3»). Никита забрасывал шайбу в каждом матче шестой недели, также он совершил один силовой прием и заблокировал два броска.
Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Владимир Галкин («Автомобилист»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.
По воротам Галкина было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за матч), из которых он отразил 93,98%. Коэффициент надежности составил 1,67. Галкин признавался лучшим новичком на 20-й неделе сезона-2019/20.
Лучшими игроками 6-й недели сезона 2021/2022 признаны:— КХЛ (@khl) October 11, 2021
🇸🇪 Ларс Юханссон (@hcSKA)
🇨🇦 Джесси Блэкер (@IHCAvtomobilist)
🇷🇺 Никита Тертышный (@HCTraktor1947)
🇷🇺 Владимир Галкин (@IHCAvtomobilist) pic.twitter.com/BAouELoT5b