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    Минское «Динамо» забросило 7 шайб в ворота «Сочи»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Сочи Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» одержало гостевую победу над «Сочи» (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Минское «Динамо»
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    Минское «Динамо»

    Форвард «Динамо» Марио Кемп оформил дубль, еще две шайбы забросил Павел Варфоломеев, по разу отличились Роман Горбунов, Владимир Алистров и Лукас Бенгтссон.

    У «Сочи» две шайбы забросил Никита Точицкий, 3 очка набрал Янис Якс (1+2).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 3:7 (1:1, 1:3, 1:3)
    Голы: Горбунов — 2 (Альмквист, Воронин), 9:26 — 0:1. Якс — 2 (бол., Мищенко, Петьков), 19:41 — 1:1. Алистров — 3 (Линдхольм, Граовац), 21:34 — 1:2. Точицкий — 1 (бол., Мищенко, Якс), 22:19 — 2:2. Бенгтссон — 2 (Бек, Граовац), 28:03 — 2:3. Кемпе — 2 (Суворов, Сапего), 36:08 — 2:4. Варфоломеев — 2 (Воронин, Линдхольм), 43:27 — 2:5. Точицкий — 2 (бол., Якс, Вихарев), 47:28 — 3:5. Кемпе — 3 (бол., Бенгтссон, Бек), 49:12 — 3:6. Варфоломеев — 3 (бол., Усов, Теденбю), 59:22 — 3:7Вратари: Хелльберг (Третьяк, 43:27) — КолосовБроски: 34 (10+12+12) — 31 (8+14+9)Штраф: 23 — 21

    После этой игры минское «Динамо» находится на шестом месте Запада, имея в активе 15 очков. «Сочи» замыкает таблицу, набрав за 14 матчей 8 очков.

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