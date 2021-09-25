СКА переиграл минское «Динамо» в овертайме

В составе армейцев отличился Марат Хуснутдинов на 23-й минуте матча. Минчане отыгрались на 28-й минуте — шайбу забросил нападающий Роман Горбунов.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард СКА Антон Бурдасов с передачи Степана Фальковского.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хуснутдинов — 2, 22:55 — 0:1. Горбунов — 1 (Воронин), 27:16 — 1:1. Бурдасов — 8 (Фальковский), 64:10 — 1:2Вратари: Колосов — ЮханссонБроски: 29 (8+13+6+2) — 32 (7+7+15+3)Штраф: 16 — 30
СКА после победы занимает 3-е место в Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 14 очков. Минское «Динамо» располагается на 7-й строчке Западной конференции, заработав 9 очков в 9 матчах сезона.
27 сентября СКА на выезде встретится с «Витязем», а минское «Динамо» дома сыграет с «Амуром».