ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять
  • 22:15
    • Московское «Динамо» одолело «Сочи» в гостях
  • 21:54
    • «Салават Юлаев» обыграл на выезде СКА
  • 21:35
    • Пенальти спас «Лацио» от поражения в Турине
  • 21:30
    • Дубль Осимхена помог «Наполи» разгромить «Сампдорию»
  • 18:28
    • РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» обыграл на выезде СКА

    Хоккей КХЛ СКА Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над петербургским СКА (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават» — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Салават» — СКА

    В составе уфимской команды отличились Сакари Маннинен, Шакир Мухамадуллин, Петр Хохряков и Данил Башкиров.

    За армейцев дубль оформил Антон Бурдасов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
    Голы: Маннинен — 4 (бол., Мухамадуллин, Гранлунд), 22:53 — 0:1. Мухамадуллин — 1 (Маннинен, Гранлунд), 24:50 — 0:2. Хохряков — 2, 42:02 — 0:3. Бурдасов — 6 (Пыленков, Кирсанов), 47:22 — 1:3. Бурдасов — 7 (Ожиганов), 57:13 — 2:3. Башкиров — 2 (Коледов, Науменков), 57:53 — 2:4Вратари: Юханссон — ШарыченковБроски: 19 (5+5+9) — 36 (6+18+12)Штраф: 6 — 6

    «Салават Юлаев» с 16 очками занимает первое место в Восточной конференции, а «СКА» идет четвертым на Западе. У команды из Санкт-Петербурга 12 очков.

    25 сентября уфимцы сыграют на выезде с «Локомотивом». СКА в этот же день проведет гостевой матч против минского «Динамо».

    Все прогнозы на КХЛ

    В параллельном матче китайский «Куньлунь ред Стар» на своем льду уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 0:2.

    В составе победителей отличились Андрей Алексеев и Глеб Зырянов.

    КХЛ.Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Алексеев — 1, 18:30 — 0:1. Зырянов — 3 (мен., Шаров), 34:07 — 0:2Вратари: Лазушин (10:01 — 10:09, 58:25) — Аликин (22:20 — 22:32, 38:33 — 39:00)Штраф: 10 — 12

    Для «Куньлуня» это поражение стало пятым кряду. «Амур» одержал вторую победу в сезоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не уйдет с поля без голов
  • «Кадис» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Вернется ли «Рома» на победный путь?
  • «Рома» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Прервет ли «Сампдория» победную серию «Наполи»?
  • «Сампдория» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Велес
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Альмерия — Тенерифе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие