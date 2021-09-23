«Салават Юлаев» обыграл на выезде СКА

Уфимскийодержал победу над петербургским(4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды отличились Сакари Маннинен, Шакир Мухамадуллин, Петр Хохряков и Данил Башкиров.

За армейцев дубль оформил Антон Бурдасов.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) Голы: Маннинен — 4 (бол., Мухамадуллин, Гранлунд), 22:53 — 0:1. Мухамадуллин — 1 (Маннинен, Гранлунд), 24:50 — 0:2. Хохряков — 2, 42:02 — 0:3. Бурдасов — 6 (Пыленков, Кирсанов), 47:22 — 1:3. Бурдасов — 7 (Ожиганов), 57:13 — 2:3. Башкиров — 2 (Коледов, Науменков), 57:53 — 2:4Вратари: Юханссон — ШарыченковБроски: 19 (5+5+9) — 36 (6+18+12)Штраф: 6 — 6

«Салават Юлаев» с 16 очками занимает первое место в Восточной конференции, а «СКА» идет четвертым на Западе. У команды из Санкт-Петербурга 12 очков.

25 сентября уфимцы сыграют на выезде с «Локомотивом». СКА в этот же день проведет гостевой матч против минского «Динамо».

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В параллельном матче китайский «Куньлунь ред Стар» на своем льду уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 0:2.

В составе победителей отличились Андрей Алексеев и Глеб Зырянов.

КХЛ.Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Голы: Алексеев — 1, 18:30 — 0:1. Зырянов — 3 (мен., Шаров), 34:07 — 0:2Вратари: Лазушин (10:01 — 10:09, 58:25) — Аликин (22:20 — 22:32, 38:33 — 39:00)Штраф: 10 — 12

Для «Куньлуня» это поражение стало пятым кряду. «Амур» одержал вторую победу в сезоне.